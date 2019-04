Ancora successi per il Twirling Carrù nel fine settimana

Arrivano conferme dalla seconda giornata di gara del campionato interregionale Piemonte – Liguria Serie B e C per il Twirling Carrù che nel fine settimana appena trascorso si è svolta a Cantalupa (TO).

Le portacolori AIDO hanno raggiunto risultati importanti in tutte le categorie mettendo un’ipoteca sul titolo regionale che verrà stabilito nelle prossima gara che si svolgerà il primo fine settimana di Maggio proprio tra le mura amiche del palazzetto dello sport di Carrù.

Sabato nella categoria Free Style Junior C Viola Chiera conquista la seconda posizione con una esibizione perfetta. Nella categoria Cadetti C Arianna Testa si piazza al quattordicesimo posto e Giulia Garelli è diciottesima.

Nella categoria Cadetti il gruppo formato da:

Vinai Angelica, Ornato Matilde, Cappellero Alice, Filippi Alice, Tofan Andrea, Lasagna Noemi, Botto Gloria, Garelli Giulia, Balbo Michela, Schellino Agata, Vinai Sara, Calicchia Sofia raggiunge la prima posizione.

Nella giornata di Domenica le ragazze di Carrù dominano la categoria Free Style Junior B conquistando le prime tre posizioni con Bruno Giulia prima, Stralla Sofia seconda e Gabutti Francesca terza.

Ottima esecuzione per Massimino Michela nella categoria Cadetti B in vista della competizione nazionale cui è già qualificata.

Prima posizione e grande esercizio per il Team Junior B formato da: Michela Massimino, Cavarero Alice, Bonino Nicole, Chiera Viola, Bianciotto Caterina, Bruno Giulia, Milani Matilde, Stralla Sofia, Robaldo Gaia.

Con la serie B e C l’appuntamento è per la terza gara a Carrù a Maggio mentre nel prossimo fine settimana tornano in campo le ragazze della Serie A.

c.s.