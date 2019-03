Nel Palazzo di Banca d’Alba il convegno “Etica, finanza, legalità e corretta informazione” (VIDEO)

Si è tenuto oggi pomeriggio presso i locali del Palazzo Banca d’Alba il convegno “Etica, finanza, legalità e corretta informazione” promosso dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, in collaborazione con il Lions Club Alba Langhe e l’Associazione Solstizio d’Estate Festival dei Saperi e dei Sapori Onlus, con il patrocinio del Rotary Club di Alba.

A salutare i presenti, divisi tra giornalisti e studenti, l’avvocato Giuseppe Rossetto presidente del Lions e il giornalista Tommaso Lo Russo che ha mediato il convegno. Particolarmente sentito l’intervento del professor Giuseppe Ghisolfi, vicepresidente e tesoriere del Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio, che prima esprimersi sull’importanza dell’educazione finanziaria, si è lasciato andare in una strenua difesa del sistema bancario nazionale. “Quando si parla di banche in Italia, se ne parla male – ha esordito il professor Ghisolfi – le banche sono i nemici, contro le banche si schiera la politica ovviamente per far dimenticare molte volte le proprie responsabilità, contro le banche ce l’hanno un po’ tutti e questo è un metodo sbagliato e idiota, perché noi non ci rendiamo conto che le banche siamo noi. Se noi distruggiamo le banche anche solo dal punto di vista reputazionale, noi ci danneggiamo da soli. Intanto le banche vuol dire qualche centinaio di migliaia di azionisti, qualche decina di milioni di clienti, quindi vuol dire praticamente noi. Se noi facciamo in modo che le banche non funzionino, io mi chiedo chi può aiutare la ripresa di questo Paese, soprattutto se distruggiamo le banche che sono il motore dello sviluppo”.

Il comandante della Guardia di Finanza di Bra Diego Tatulli ha illustrato i presidi della sicurezza economico-finanziari e gli strumenti giuridici ed enti per la sicurezza del Paese, mentre l’avvocato Alberto Rizzo, giurista esperto di diritto bancario e coordinatore editoriale di Banca Finanza ha parlato di Etica, trasparenza e competenza nelle banche come pilastri per la tutela della sicurezza del Paese. Il commercialista Cesare Girello ha tenuto un intervento su “Bilancio: grammatica d’informazione economica-finanziaria, di legalità e di socialità”), il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte Alberto Sinigaglia ha parlato dell’importanza della comunicazione in ambito di economia e finanza, infine l’avvocato penalista Roberto Ponzio ha parlato del reato di riciclaggio: presupposti, metodi, effetti e sanzioni.

Un estratto del saluto di Giuseppe Rossetto

L’Avvocato Rizzo parla di Etica

Un estratto dell’intervento del comandante Diego Tatulli