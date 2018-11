Buoni risultati per il New Twirling Bra a Cantalupa

E’ ripartita domenica scorsa, 18 novembre la stagione agonistica federale di Twirling: a Cantalupa (TO) prima gara del Campionato interregionale Piemonte – Liguria riservata alle cosiddette Specialità Tecniche.

Ottimo l’esordio per le atlete del New Twirling Bra: nella categoria Solo junior livello A 1° posto per Giulia Carnevale e 2° per Carlotta Tarditi; 1° posto nell’Artistic Twirl Adult livello A per Alessia Luca; 2° posto per il duo Ludovica Gerbaldo e Carlotta Tarditi nell’Artistic Pair junior livello A; 3° posto infine nell’Artistic Twirl junior livello A per Giulia Carnevale, seguita al 4° da Francesca Carnevale.

La prossima gara è prevista per il prossimo 02 dicembre sempre a Cantalupa (TO), a seguire la fase finale nazionale per le atlete che supereranno la fase interregionale.