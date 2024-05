Volley B1/F e B2/F – Secondo giro di playoff e fasi, già ufficiali i primi due salti di categoria

Secondo fine settimana dedicato ai playoff per le Serie B1 e B2 di pallavolo femminile. In quest’ultimo campionato, come vedremo, sono arrivati un paio di verdetti in settimana, con le due prime squadre che potranno affacciarsi alla terza serie nazionale nella prossima stagione. Ma andiamo con ordine.

SERIE B1

Girone A:

Giusto Spirito Rubiera – Centenero Concorrezzo 1-3 (25-20, 22-25, 12-25, 16-25)

Vicenza Volley – Giusto Spirito Rubiera

CLASSIFICA: Centenero Concorrezzo 3, Giusto Spirito Rubiera, Vicenza Volley 0.

In settimana si è giocata la prima gara del girone A, con la Centenero Concorrezzo brava a rimediare ad un avio difficile in casa della Giusto Spirito Rubiera e a conquistare i primi tre punti. Rubiera se la vedrà questa sera con Vicenza Volley: quest’ultima entra in gioco in questo secondo turno ed ha già il dovere dei tre punti per poi giocarsi tutto nella sfida con le lombarde.

Girone B:

Fo.Co.L. Legnano – Azimut Giorgione 3-1 (19-25, 25-19, 25-21, 25-19)

Volley 2001 Garlasco – Fo.Co.L. Legnano

CLASSIFICA: Fo.Co.L. Legnano 3, Azimut Giorgione, Volley 2001 Garlasco 0.

Potrebbe essere una serata storica per la Fo.Co.L. Legnano: le lombarde potrebbero festeggiare una storica promozione in A2 sul campo del Volley 2001 Garlasco, che però non ha ovviamente alcuna intenzione di concedere questo piacere alle avversarie. La sfida si preannuncia dunque molto densa di significati, con le ospiti che con un successo di qualsiasi tipo chiuderebbero ogni discorso e potrebbero celebrare il salto di categoria. Riposa in questo turno la Azimut Giorgione.

Girone C:

Rothoblaas Volano – Csi Clai Imola 0-3 (20-25, 19-25, 17-25)

GSO Villa Cortese – Rothoblaas Volano

CLASSIFICA: Csi Clai Imola 3, Rothoblaas Volano, GSO Villa Cortese 0.

Nel Girone C ha già messo una piccola ipoteca sul passaggio nella categoria superiore la Csi Clai Imola, ferma in questo turno ma netta vincitrice lo scorso sabato sul campo della Rothoblaas Volano. Quest’ultima dovrà tenere a battesimo le ambizioni della GSO Villa Cortese, la quale inizia in questo turno, tra le mura amiche, il suo cammino playoff prima di dare l’assalto alle romagnole nell’ultima giornata.

Girone D:

Angelini Elettr. Cesena – FGL-Zuma Castelfranco 0-3 (22-25, 22-25, 18-25)

Energy System Catania – Angelini Elettr. Cesena

CLASSIFICA: FGL-Zuma Castelfranco 3, Angelini Elettr. Cesena, Energy System Catania 0.

Ultima chiamata per la Angelini Elettr. Cesena, che è impegnata nella lunghissima trasferta in casa della Energy System Catania: le cesenati hanno ceduto in casa nel loro esordio casalingo e devono trovare le residue speranze di qualificazione in questa gara senza appello. Dal canto loro le siciliane possono contare sul supporto del loro pubblico prima di andarsi a giocare tutto in casa della favorita FGL-Zuma Castelfranco.

Girone E:

Pantaleo Podio Fasano – Tenaglia Altino 2-3 (25-19, 25-20, 24-26, 22-25, 11-15)

Pieralisi Volley Jesi – Pantaleo Podio Fasano

CLASSIFICA: Tenaglia Altino 2, Pantaleo Podio Fasano 1, Pieralisi Volley Jesi 0.

L’unica gara a concludersi al quinto set nel primo turno dei playoff di B1 è stata quella tra Pantaleo Podio Fasano e Tenaglia Altino, con le ospiti capaci di ribaltare due set di svantaggio e conquistare due punti vitali. Fasano dovrà recuperare da questa sconfitta in casa della Pieralisi Volley Jesi, che si affaccia a questa sfida pronta a dare battaglia e ad inserirsi a pieno titolo per il salto di categoria.

SERIE B2

Proviamo invece ora ad addentrarci nella quarta serie nazionale, nei suoi rami e nelle sue fasi. La prima fase del ramo A, riservata alle vincitrici dei vari gironi, vede stasera le tre gare di ritorno, che definiranno le prime tre promozioni in B1. Le perdenti rientreranno in gioco nella terza fase.

RAMO A, PRIMA FASE:

Acrobatica Group Alessandria – Pizza Club Novara 1-3 (23-25, 16-25, 25-16, 17-25)

Pizza Club Novara – Acrobatica Group Alessandria

Trentino Energie Arg – Eagles Vergati 3-0 (25-23, 25-12, 25-21)

Eagles Vergati – Trentino Energie Arg

Pallavolo S.Giorgio – Lasersoft Riccione 2-3 (25-20, 22-25, 25-13, 18-25, 15-17)

Lasersoft Riccione – Pallavolo S.Giorgio

Nel ramo B le gare di ritorno tra le prime classificate si sono disputate in settimana ed hanno visto VP Volley Canniccia e Star Volley Bisceglie replicare il successo dell’andata: queste sono dunque le prime due squadre promosse in B1. Questa “urgenza” si è resa necessaria per far partire già stasera la seconda fase, con Futura Terracina 92 e EPAS Agocap PVT Modica una di fronte all’altra in una nuova sfida andata-ritorno, con in palio la terza promozione del ramo.

RAMO B, PRIMA FASE:

Futura Terracina 92 – VP Volley Canniccia 2-3 (25-22, 20-25, 25-21, 14-25, 6-15)

VP Volley Canniccia – Futura Terracina 92 3-1 (23-25, 25-7, 30-28, 25-12)

Star Volley Bisceglie – EPAS Agocap PVT Modica 3-0 (25-18, 25-11, 25-14)

EPAS Agocap PVT Modica – Star Volley Bisceglie 0-3 (19-25, 27-29, 20-25)

PROMOSSE IN SERIE B1: VP Volley Canniccia, Star Volley Bisceglie

RAMO B, SECONDA FASE:

Futura Terracina 92 – EPAS Agocap PVT Modica

Nel ramo A, la seconda fase è riservata alle seconde classificate dei sei gironi, che questa sera si affronteranno nelle gare di ritorno. Le tre squadre che usciranno sconfitte dalla doppia sfida saranno eliminate dalla competizione, mentre le tre vincenti se la vedranno con le tre perdenti della prima fase, quella riservata alle vincitrici dei gironi.

RAMO A, SECONDA FASE:

Pallavolo Florens – Coopnovate Diavolirosa 1-3 (25-18, 20-25, 23-25, 20-25)

Coopnovate Diavolirosa – Pallavolo Florens

Cartiera dell’Adda – Officina del Volley 2-3 (33-31, 25-18, 22-25, 23-25, 6-15)

Officina del Volley – Cartiera dell’Adda

Zerosystem Modena – Battistelli Bluvolley 3-1 (25-19, 25-13, 27-29, 25-18)

Battistelli Bluvolley – Zerosystem Modena

Nel frattempo nel ramo B si è già giocata la terza fase, con Ariete Pallavolo Prato e Co.Ge. Vesuvio Oplonti brave a bissare anche nel conto dei set i risultati dell’andata e a qualificarsi per la quinta fase. Pan Alfieri Cagliari e Traina Srl Caltanissetta non sono ancora eliminate ma hanno la quarta fase in avvio stasera, una doppia sfida con in palio un accesso alla quinta fase.

RAMO B, TERZA FASE:

Pan Alfieri Cagliari – Ariete Pallavolo Prato 0-3 (17-25, 23-25, 23-25)

Ariete Pallavolo Prato – Pan Alfieri Cagliari 3-0 (25-12, 25-12, 25-23)

Co.Ge. Vesuvio Oplonti – Traina Srl Caltanissetta 3-1 (25-17, 20-25, 25-19, 25-20)

Traina Srl Caltanissetta – Co.Ge. Vesuvio Oplonti 1-3 (39-37, 23-25, 12-25, 15-25)

RAMO B, QUARTA FASE:

Pan Alfieri Cagliari – Traina Srl Caltanissetta