Serie D LIVE: DERTHONA vince 3-0 il play-out e si salva, ALBA CALCIO retrocessa in Eccellenza. RIVIVI LA DIRETTA

Play-out valido per il girone A di Serie D: al “Fausto Coppi” di Tortona (oggi dalle ore 16) si gioca Derthona-Alba Calcio. SEGUI CON NOI LA DIRETTA TESTUALE!

FORMAZIONI e TABELLINO

Derthona: Sattanino, Nani, Procopio (42′ st Dall’Olio), Marchetti, Daffonchio, Karkalis, La Cava, Toniato (12′ st Amaradio), Saccà (22′ st Gueye), Manasiev (46′ st Tocila), Robotti (37′ st Todisco).

A disp: Mandrino, Tambussi, Gulli, Taverna.

Allenatore: Stefano Turi.

Alba Calcio: Ribero, Barbagiovanni, Foschi (23′ st Albisetti), Scotto, Giraudo, Cena, Sia, Galasso, Galvagno (12′ st Di Salvatore), Bonelli (23′ st Barracane), Yanken Yanken (40′ st Imperato).

A disp: Bergonzi, Marin, Dieye, Marangoni, Carnovale.

Allenatore: Fabrizio Viassi.

Arbitro: Striamo di Salerno (assistenti: Gigliotti di Lamezia Terme e Mallimaci di Reggio Calabria).

Marcatori: 37′ pt Robotti (D), 10′ st Toniato (D), 15′ st Robotti (D).

Note: pomeriggio soleggiato e caldo, terreno di gioco in buone condizioni; pubblico delle grandi occasioni, circa 1000 spettatori. Ammoniti Manasiev e Procopio (D), Galasso, Yanken Yanken (A).

PRIMO TEMPO

Derthona-Alba Calcio, si gioca. “Leoncelli” nel consueto completo bianconero; albesi in bianco con inserti rossoblù.

0-0 dopo 5 minuti, tortonesi partiti forte con già due calci d’angolo collezionati;

15esimo al “Coppi”, fin qui match molto tattico e ancora a “carte coperte”. 0-0 il parziale;

18′: La Cava crossa un pallone velenoso in area albese, ma nessun compagno di squadra ci arriva;

23′: palo colpito dal Derthona! Saccà innesca Procopio, dalla destra, conclusione che timbra il legno alla dx di Ribero;

30esimo, fin qui più che Derthona che Alba Calcio ma è ancora 0-0 il punteggio;

35′: spunto interessante di Nani, colpo di testa di La Cava con la sfera che sfiora la traversa e si spegne sul fondo;

37′: Derthona-Alba Calcio 1-0! Robotti si libera e lascia partire un diagonale che batte Ribero.

1 minuto di recupero;

Derthona-Alba Calcio 1-0 all’intervallo. Risultato che premia, fin qui, il gioco espresso dalla squadra di Stefano Turi. Langaroli di mister Fabrizio Viassi che non sono riusciti a pungere in attacco.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio e play-out ripartito;

10′: Derthona-Alba Calcio 2-0! Procopio pesca Toniato in area di rigore, girata “chirurgica” in diagonale ed è raddoppio per i “leoncelli”.

15′: Derthona-Alba Calcio 3-0! I tortonesi continuano a spingere e trovano il tris, con una conclusione potente e precisa di Robotti (girata a fil di palo).

Due gol in rapida successione per i “leoncelli” che ipotecano la salvezza, con un “rabbioso” avvio di ripresa e nulla da fare per gli albesi;

21′: colpo di testa di Yanken Yanken, da calcio di punizione, Sattanino blocca il pallone;

30esimo, sempre 3-0 in favore del Derthona;

scorre il cronometro e si avvicinano i verdetti finali;

5 i minuti di recupero;

Finisce qui il play-out e la stagione, il Derthona supera 3-0 l’Alba Calcio (con una gara autorevole) e ottiene la salvezza in Serie D. Dopo una sola annata sportiva, i langaroli lasciano la quarta serie e ritornano in Eccellenza.