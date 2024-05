Federbimbi-Confesercenti conquista il Piemonte: iscrizioni da Cuneo a Torino, passando per Asti

È in continua crescita il numero delle strutture che aderiscono a Federbimbi, la prima federazione italiana che raggruppa i baby parking, nata a Cuneo da un progetto tra i titolari di strutture e Confesercenti Cuneo.

“Attualmente – spiega il presidente Cinzia Marchisio, pedagogista titolare de Il nido dei bimbi a Peveragno – sono già 58 le strutture iscritte, provenienti da tutto il Piemonte: Cuneo, Novara, Asti, Verbania, Torino. Il progetto è nato per raggruppare gli operatori di un settore molto vivace e presente sul territorio piemontese ma che fino ad ora non aveva una associazione nella quale confrontarsi per dare servizi sempre migliori, ma anche risolvere eventuali criticità”.

Criticità che Federbimbi ha, in questi mesi, evidenziato nella norma numero 30 del 3 novembre 2023, che in sostanza prevede un depotenziamento dei servizi di queste strutture, che vengono declassate da baby parking a semplici “Spazi gioco”.

“Dopo alcune riunioni tra noi operatori – prosegue il presidente Marchisio – abbiamo interessato la stessa Regione Piemonte, presentando le nostre preoccupazioni per una norma che a nostro avviso, non ci tutela togliendoci servizi che ad oggi offriamo. La Regione ci ha chiesto una mappatura delle strutture aderenti a Federbimbi, per meglio conoscere la realtà territoriale e così fare i loro ragionamenti per tutelarci il più possibile”.

Il lavoro quindi prosegue, per garantire un servizio come quello del baby parking che è molto richiesto per la sua alta validità educativa e flessibilità oraria, per soddisfare le esigenze del territorio in cui opera. In particolare nei piccoli comuni sono il servizio unico per i bimbi da 0 a 3 anni e costituiscono un punto di riferimento per i tanti genitori che lavorano e vogliono offrire al proprio figlio un sevizio di qualità psicofisica. “La Regione Piemonte, e questa è una buona notizia – sottolinea il presidente di Federbimbi – ci ha garantito che il nostro modo di operare non subirà cambiamenti almeno fino al 2025 e questo ci permette di proseguire con una certa tranquillità. Per i mesi autunnali – conclude Marchisio – abbiamo in cantiere già molte iniziative per farci conoscere come Federbimbi e numerosi progetti educativi per i nostri bambini, perché per noi la priorità sarà sempre il loro benessere. Continueremo, però, costantemente a monitorare la situazione sull’iter di questa norma che troviamo inadeguata e molto preoccupante per la nostra realtà”.

“I baby parking sono strutture di grande importanza – dice Nadia Dal Bono, direttore generale di Confesercenti Cuneo – per questo siamo al fianco di Federbimbi, nel loro costante impegno di grande professionalità che fornisce un servizio utile soprattutto in quei comuni dove non ci sono asili o sono già con il massimo delle presenze. I baby parking sono la soluzione ideale per chi in certe ore della giornata non può accudire al meglio i propri bambini o per chi sceglie volutamente di affidarsi a personale qualificato per garantire un ambiente di socialità adeguato all’età”.