Basket B/M – Si chiude la stagione della Cogal Savigliano: la Olimpia Legnaia Firenze passa nell’ultimo turno

COGAL SAVIGLIANO vs OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE 64-87

16-14, 17-24, 19-21, 12-28

Cogal Savigliano: Danna A. 10, Baruzzo 15, Mellano 3, Rosso 1, Tuninetto, Danna P., AVarallo 4, Oggero 8, Obakhavbaye, Carena 2, De Santis 8, Gioda 13. All.: Fiorito

SAVIGLIANO – Si conclude con una sconfitta interna il percorso delle Pantere in Serie B Interregionale, un percorso che sicuramente ha visto più bassi che alti ma che ha portato per la prima volta in città un livello così alto di pallacanestro. Le otto partite del gironcino playout non hanno concesso appelli ai biancorossi che in poche occasioni hanno dimostrato di potersela giocare con i più attrezzati avversari della poule ligure-toscana e anche sabato sera, al di là del poco valore del match, la differenza è apparsa importante.

I fiorentini, squadra strutturata anche a livello di muscoli e centimetri, ha giocato un ottima partita concedendo spazio anche ad alcuni giovani del proprio settore. Tra il secondo e il terzo quarto sono poi riusciti a dare lo strappo decisivo affidandosi soprattutto al tiro da tre e iniziando a martellare il fondo della retina del PalaFerrua.

I biancorossi dalla loro non si sono lasciati andare, ma anzi per i primi minuti hanno anche provato a tener testa agli ospiti. Anche tra le fila saviglianesi sono arrivati minuti importanti per i tanti giovani che hanno accompagnato la squadra in giro per il nord Italia, senza mai trovare molto spazio. In questo senso molto bello vedere a referto Carena, Rosso e Varallo, quest’ultimo anche con minuti fondamentali sul parquet.

La stagione volge così al termine, con un verdetto che lascia indubbiamente l’amaro in bocca, ma ci sarà tempo per fare le dovute valutazioni a mente fredda. In attesa di poter tornare a dire la nostra in Serie C, sempre forza Pantere!