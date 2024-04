«Altro grande evento che fa bene al Piemonte»

«La Grande partenza del Giro d’Italia è per il Piemonte un’occasione imperdibile e stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze per renderla un evento unico, per gli atleti, per il pubblico, per le nostre comunità e anche per chi guarderà le nostre splendide terre in diretta da ogni parte del mondo. Un evento che rafforza la centralità del Piemonte e che consolida il rapporto, già molto stretto, tra la nostra regione e il ciclismo. Questo sport fa parte della nostra storia, delle nostre passioni, della nostra identità, grazie anche alle tante imprese che portano la firma degli eroi del ciclismo piemontese, a partire da Fausto Coppi, il Campionissimo.

Ancora una volta, attraverso un grande evento sportivo di livello internazionale, promuoviamo il nostro turismo e le nostre eccellenze in tutto il mondo. Il Piemonte sta ottenendo risultati da record per quanto riguarda l’affluenza turistica: più di 16 milioni di presenze e oltre 6 milioni di arrivi registrati nel 2023 testimoniano come sempre più persone scelgono e apprezzano le nostre città, le nostre colline, le nostre montagne, i nostri laghi, i nostri luoghi d’arte e cultura, i nostri grandi eventi. Penso, ad esempio, alle Atp Finals di tennis, alle Final Eight di basket e ovviamente al Giro d’Italia.

La Corsa rosa partirà il 4 maggio dalla Reggia di Venaria, con una tappa spettacolare che si concluderà a Torino, la nostra “capitale”, dopo il passaggio a Superga. Quello è il giorno in cui tutti dobbiamo rendere omaggio al Grande Torino, che è parte della storia sportiva del Piemonte e dell’Italia.

Il giorno successivo, 5 maggio, la grande partenza arriverà a San Francesco al Campo, con il suo straordinario velodromo che avvia tantissimi giovani al ciclismo, e al santuario di Oropa, omaggio al sempre amato Marco Pantani e al tempo stesso premio per la vicina Biella che sarà pronta ad accogliere, nel 2025, l’Adunata nazionale degli alpini.

Il 6 maggio sarà la volta della Novara-Fossano, una tappa che mette l’accento sul valore paesaggistico, storico ed enogastronomico del nostro territorio, fino a concludere con l’appuntamento del 7 maggio, che condurrà il Giro dalle bellezze artistiche e culturali di Acqui Terme alla Liguria.

Grandi città ma anche tante piccole comunità, con 115 comuni piemontesi coinvolti in questa grande festa di territorio che porterà i campioni del ciclismo mondiale a sfidarsi sotto le nostre case. E il 1° luglio si replica con un appuntamento storico: l’arrivo del Grand Départ del Tour de France. Ulteriori, importanti, investimenti della Regione per promuovere i bei valori dello sport e far crescere l’economia del Piemonte».