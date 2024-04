Power Play – Episodio 13: l’ITAR si ferma in finale. 2 su 2 per il Busca. Salutano il futsal volti noti!

Il tredicesimo capitolo di Power Play, con la Serie C1 priva di cuneesi ancora in corsa e la A2 Élite ferma ai box, è interamente dedicato alla Serie C2 e alle prime news extra campo.

SERIE C2

Futsal Club Santhià – ITAR Futsal 4-2

Futsal Busca – Lenci Poirino Onlus 4-2

Il sogno fossanese dell’ITAR Futsal di centrare la seconda promozione consecutiva e approdare al massimo campionato regionale si ferma in finale. Al Palazzetto dello Sport “Luca Turi” di Santhià, al termine di una gara all’insegna della fisicità, i padroni di casa conquistano l’accesso alla Serie C1. Non basta alla formazione di Vada la doppietta del gioiellino classe 2006 Pedro Pietchaki Goncalves che prima dimezza le distanze sui titoli di coda del primo tempo (chiuso sul 2-1) e poi riaccende le speranze nel finale. A pesare sicuramente nell’economia dell’ultimo atto è l’assenza di Luca Morano, autore di una delle due reti che erano valse la finale. Per l’ITAR rimane, al primo anno nella categoria, una stagione importante che dà certezze per il futuro.

Il Futsal Busca conquista il big match con il Lenci Poirino Onlus nella seconda giornata del quadrangolare, che vede impegnate le società di Serie C2 che ambiscono mantenere il campionato e quelle di D che vogliono fare un passo avanti. Prima ancora del risultato sportivo, è doveroso ricordare la triste notizia che ha riguardato il presidente-fondatore della società torinese mancato all’età di 39 anni. Per il Busca i 3 punti che valgono il primato arrivano grazie ai sigilli di De Angelis (doppietta), Francesko Lleshi e Fiorentino. I buschesi chiuderanno il girone di andata del raggruppamento, ancora in casa, con i carmagnolesi del CSF V-Mat C5.

SALUTANO IL CALCIO A 5 CARDILLO, BERTEINA E BADELLINO!

Le cuneesi impegnate nella Serie C1 23-24 sono già in vacanza, ma arrivano le prime notizie extra campo.

La Futsal Savigliano, anche tramite social, saluta due estremi difensori simbolo del club che chiudono la loro carriera: Luca Cardillo e Fabio Berteina.

Quella appena andata in archivio è stata anche l’ultima stagione per Edoardo Badellino, storico capitano del Bra.

In attesa di scoprire quali saranno le prime mosse di mercato, in entrata e in uscita, delle cuneesi, dobbiamo preparaci a non vedere più sui parquet piemontesi tre volti noti di questa disciplina.