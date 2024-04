Convenzione tra FOM, Revello, Cavour e Politecnico di Torino per la promozione del territorio: sabato 20/4 la firma

Firma della Convenzione – in programma alla Sacrestia dell’Abbazia di Santa Maria di Staffarda, sabato 20 aprile alle ore 12 – tra la FOM-Fondazione Ordine Mauriziano, il Comune di Cavour, il Comune di Revello e il Politecnico di Torino, per la conoscenza, promozione e valorizzazione del territorio, partendo dalla messa in rete delle Abbazie di Santa Maria di Cavour, Santa Maria di Staffarda e Cappella Marchionale di Revello.

A seguito della firma della Convenzione, in occasione della XXIV edizione di Cavour, Carne di Razza Piemontese, che si svolgerà a Cavour dal 19 al 21 aprile, il Comune di Cavour promuove un incontro sabato 20 aprile alle ore 15.30 al Museo Archeologico di Caburrum e Abbazia di Santa Maria di Cavour (Via Saluzzo 72, Cavour) dal titolo Cultura, cibo e territorio: quali idee per lo sviluppo turistico? L’incontro vuole essere un momento di confronto per ragionare, tutti, su ideali percorsi di sviluppo turistico che mettano insieme la sacralità dei luoghi, la cultura del territorio, la storia, la natura e l’enogastronomia di un angolo di Piemonte a cavallo tra il pinerolese e il saluzzese. Non un convegno, non un seminario, ma un ideale foglio bianco su cui scrivere buone pratiche già avviate, spunti e riflessioni.

cs