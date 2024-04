Giandomenico Basso e Lorenzo Granai (Toyota Gr Yaris R5) vincono il Rally Regione Piemonte 2024

È l’equipaggio composto da Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Toyota Gr Yaris R5 a imporsi nel Rally Regione Piemonte 2024, disputatosi ad Alba e dintorni nelle giornate di venerdì e sabato. L’esperto pilota trevigiano fa sua la seconda prova del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) con in tempo totale di 1h 09m 47’2.

La gara ha visto grande equilibrio per tutto l’arco delle dieci prove speciali, con il leader del campionato Andrea Crugnola in testa nelle prime battute ma attardato da un’uscita di strada nel settimo tratto cronometrato (Loazzolo – Santo Stefano 1) che gli ha fatto suo malgrado perdere la possibilità di giocarsi la vittoria finale.

Al secondo posto termina dunque il francese Stephane Lefebvre in coppia con Anthony Hamard (coppia di casa anche nel campionato mondiale) su Citroen C3 R5, mentre il podio è completato da Simone Campedelli e Tania Canton su Skoda Fabia R5. Minino il distacco tra i primi tre, con 4’1″ a dividerli.

La premiazione di Piazza San Paolo ha visto la partecipazione di tantissimi appassionati, desiderosi di applaudire i loro campioni ma in generale tutti quelli capaci di presentarsi sul palco di arrivo. La cerimonia è iniziata con un po’ di ritardo a causa di alcuni incidenti che hanno coinvolto alcuni piloti nelle prove speciali, ma fortunatamente non si registrano problematiche fisiche ad alcun membro di alcun equipaggio.

A fare gli onori di casa alla cerimonia di premiazione dell’evento, organizzato dal Cinzano Rally Team guidato da Bruno Montanaro, è stato il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, coadiuvato dal consigliere comunale con delega allo sport, Daniele Sobrero. Tanta la loro soddisfazione per avere portato a termine un evento che va al di là del semplice motorsport, ma che ha anche ricadute economiche sul tessuto ricettivo locale e che ha saputo negli anni sviluppare diverse tematiche di solidarietà e sostenibilità.

Nei vari trofei che hanno fatto parte del rally, Simone Campedelli ha fatto suo il successo per il Campionato Italiano Rally Promozione. Il primo round del Campionato Italiano Rally Junior è andato a Matteo Doretto e Marco Frigo con appena 3 decimi di vantaggio dopo 111km su Marco Zanin e Fabio Pizzo. Nel CIAR Due Ruote Motrici il successo finale è andato ai campioni in carica della categoria, Gianandrea Pisani e Massimo Moricon.

Salvatore Lo Cascio, navigato da Gianfrancesco Maria Rappa, ha conquistato il successo nel trofeo riservato per il quarto anno consecutivo alle GR Yaris Rally Cup. La seconda tappa della Suzuki Rally Cup ha visto primeggiare Sebastian Dallapiccola che in coppia con Fabio Andrian si è imposto tra le 17 vetture giapponesi al via. Infine, per la Coppa Rally di 1^ Zona vittoria per Elwis Chentre, con Massimiliano Bay alle note.

Sono stati 115 gli equipaggi a raggiungere il traguardo sui 156, numero molto alto per una manifestazione di questo genere, che avevano preso il via il giorno prima. Tutti sono passati sulla pedana di arrivo. Rivista Idea, media partner della manifestazione, ha premiato l’equipaggio composto da Massimo Marasso e Luca Pieri. Il campionato si sposterà ora in Sicilia, dove nel fine settimana del 10 e 11 maggio andrà in scena la storica Targa Florio.

