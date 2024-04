Cuneo-Breil-Ventimiglia, Bergesio (Lega) – “Grazie al Ministro Salvini firmata la convenzione con la Francia”

“Grazie all’impegno del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini oggi il nostro Paese, con la firma della convenzione Italia/Francia per la linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, ha fatto un passo avanti importante nello sviluppo della rete di infrastrutture che è fondamentale per la nostra economia. Ringrazio il Ministro Salvini per il lavoro compiuto in questi mesi in Piemonte anche per altre infrastrutture cruciali per fare uscire finalmente in via definitiva dall’isolamento la nostra terra quali l’Asti-Cuneo, Demonte e Tenda”.

Così il Senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, commenta la firma, avvenuta oggi in occasione del G7 dei Trasporti di Milano, della nuova Convenzione Cuneo-Breil-Ventimiglia, che era ferma dagli Anni Settanta.

L’accordo regola la gestione e manutenzione della linea ferroviaria internazionale che unisce Cuneo con Ventimiglia, passando in territorio francese. Il bilaterale tra il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il collega francese Patrice Vegriete si aggiunge a quelli previsti con i Ministri di Regno Unito, Giappone e Stati Uniti.

“Oggi Salvini ha giustamente ribadito che “troppi no frenano lo sviluppo”. Per questo, negli ultimi anni è stato difficile investire anche per infrastrutture strategiche. L’attuale Governo sta lavorando bene e mi auguro che il tempo dei “no” a tutto sia finalmente giunto al termine”, conclude Bergesio.