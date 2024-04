Coach Simeon saluta Savigliano dopo due anni: “Come una famiglia”

Si è chiuso dopo due anni intensi e ricchi di soddisfazioni il rapporto sportivo e professionale tra il Volley Savigliano e coach Lorenzo Simeon che, terminata la stagione 2023/24, ha scelto di intraprendere una nuova avventura.

Ai nostri microfoni, il tecnico biancoblu descrive così questi ultimi giorni e la sua scelta: “Sicuramente non è stato facile. Ci ho pensato tanto, alcune notti non ci ho dormito e non è stato facile nemmeno comunicarlo alla dirigenza”.

Alla base, una motivazione di carattere personale: “Di certo, a spingermi a fare questa scelta non c’entrano aspetti legati a Savigliano. È una scelta mia, che nasce dalla voglia di fare un’esperienza fuori dal Piemonte che non ho mai provato fin qui. Credo che potrà servirmi non solo a livello professionale, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano. Lascio un posto che è stato casa, ma ora, devo guardare a me stesso, è un altro passo nel mio percorso”.

Di certo, sono tante le cose positive che Simeon porterà con sé dopo l’avventura saviglianese: “Lascio una società che mi ha accolto come una famiglia sin dal primo giorno, nella quale ho conosciuto persone splendide e in cui ho potuto lavorare al meglio. Lascio un posto in cui ho tanti amici e di cui non posso e non potrò che parlare bene. Io, d’altro canto, ho dato il massimo sempre per il bene di Savigliano. Sono state due annate intense, soprattutto l’ultima, per tante motivazioni, ma che mi hanno dato tanto e nelle quali ci siamo tolti soddisfazioni davvero importanti. Auguro il meglio in assoluto al Volley Savigliano, con la speranza di aver lasciato un buon ricordo”.