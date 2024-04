Serie D Girone A: programma e arbitri della 35ª giornata

Sarà Boreale-Cavese ad aprire domani la 31ª Giornata di Serie D, la 35ª nei Gironi A, B e I. La sfida del Girone G si giocherà alle ore 15 allo Stadio dei Marsi di Avezzano.

Domenica 14 aprile appuntamento in campo a partire dalle 14.30 con Atletico Uri-Nocerina (G), San Marzano-Budoni (G) e Portici-Trapani (I), a seguire le sfide all’orario ufficiale delle 15. Tre i posticipi: alle ore 15.30 Chions-atletico Castegnato (C), Santa Maria Cilento-Martina (H), chiude alle ore 16.30 Barletta-Casarano (H). A porte chiuse Romana-Flaminia (G), Manfredonia-Rotonda (H) e Bitonto-Palmese (H, presso Campo Rossiello); tra le variazioni di campo Legnano-Varesina (B, Comunale di Verano Brianza), Dolomiti Bellunesi-Clodiense (C, Comunale Zugni Tauro di Feltre), Progresso-Ravenna (D, Campo Biavati di Bologna), Gelbison-Nardò (H, Comunale Vaudano di Capaccio) e Gioiese-S.Agata (I, Campo Stanganelli di Gioia Tauro). Nel Girone I turno di riposo per Sancataldese e Akragas.

Designazioni arbitrali

Girone A: Alba-Chieri (Torreggiani di Civitavecchia), Albenga-Chisola (Rodigari di Bergamo), Alcione Milano-Bra (Picardi di Viareggio), Asti-Gozzano (Cortale di Locri), Borgosesia-Lavagnese (Pazzarelli di Macerata), Varese-Pinerolo (Frazza di Schio), Fezzanese-Pontdonnaz (Duranti di Trento), Ligorna-Sanremese (Esposito di Napoli), RG Ticino-Derthona (Bonasera di Enna), Vado-Vogherese (Palmieri di Brindisi)

Girone B: Arconatese-Folgore Caratese (Marchetti di L’Aquila), Caldiero Terme-Castellanzese (Giordani di Aprilia), Club Milano-Villa Valle (Isoardi di Cuneo), Desenzano-Casatese (Giorgiani di Pesaro), Caravaggio-Tritium (Branzoni di Mestre), Crema-Real Calepina (Mazzer di Conegliano), Legnano-Varesina (Tropiano di Bari), Palazzolo-Virtus Ciseranobergamo (Gervasi di Cosenza), Piacenza-Clivense (Verrocchi di Sulmona), Ponte San Pietro-Brusaporto (Milone di Barcellona Pozzo di Gotto)

Girone C: Adriese-Mestre (Losapio di Molfetta), Bassano Virtus-Breno (Gallorini di Arezzo), Campodarsego-Este (Giordano di Grosseto), Chions-Atletico Castegnato (Migliorini di Verona), Dolomiti Bellunesi-Union Clodiense (Molinaro di Lamezia Terme), Luparense-Treviso (Pizzi di Bergamo), Monte Prodeco-Montecchio Maggiore (Masi di Pontedera), Mori S. Stefano-Cjarlins Muzane (Marinoni di Lodi), Virtus Bolzano-Portogruaro (Rompianesi di Modena)

Girone D: Borgo San Donnino-Sant’Angelo (Chirnoaga di Tivoli), Certaldo-Corticella (Tedesco di Battipaglia), Forlì-Victor San Marino (Cerea di Bergamo), Imolese-Lentigione (Waldmann di Frosinone), Mezzolara-Aglianese (Teghille di Collegno), Prato-Fanfulla (Casali di Cesena), Progresso-Ravenna (Castellano di Nichelino), Sammaurese-Carpi (Colelli di Ostia Lido), Pistoiese-San Giuliano City (Palmieri di Avellino)

Girone E: Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle (Raineri di Como), Cenaia-Sangiovannese (Vincenzi di Bologna), Figline-Livorno (Lascaro di Matera), Follonica Gavorrano-Sporting Trestina (Di Mario di Ciampino), Grosseto-Real Forte Querceta (Bortolussi di Nichelino), Orvietana-Pianese (Franzò di Siracusa), Seravezza-Poggibonsi (Ravara di Valdarno), Tau Altopascio-Ponsacco (Saccà di Messina), Vivi Altotevere Sansepolcro-Ghiviborgo (Nuckchedy di Caltanissetta)

Girone F: Alma Juventus Fano-Roma City (Scarati di Termoli), Avezzano-Vigor Senigallia (Bruschi di Ferrara), Termoli-Real Monterotondo (Dania di Milano), Forsempronese-Atletico Ascoli (Valentini di Brindisi), Notaresco-Chieti (Moretti di Cesena), Sambenedettese-Campobasso (Dorillo di Torino), Sora-Tivoli (Cortese di Bologna), United Riccione-Matese (Collier di Gallarate), Vastogirardi-L’Aquila (Giordano di Matera)

Girone G: Anzio-Sarrabus Ogliastra (Ismail di Rovereto), Atletico Uri-Nocerina (Piccolo di Pordenone), Boreale-Cavese (Petraglione di Termoli), Cassino-Ardea (Ammannati di Firenze), Cynthialbalonga-Trastevere (Decimo di Napoli), Ischia-Gladiator (Striamo di Salerno), Romana-Flaminia (Pani di Sassari), San Marzano-Budoni (Boccuzzo di Reggio Calabria), Sassari Latte Dolce-Ostiamare (Cipolloni di Foligno)

Girone H: Barletta-Casarano (Di Renzo di Bolzano), Bitonto-Palmese (Muccignato di Pordenone), Fasano-Angri (Santeramo di Monza), Gallipoli-Gravina (Costa di Catanzaro), Gelbison-Nardò (Mirri di Savona), Manfredonia-Rotonda (Garbo di Monza), Matera-Fidelis Andria (Matina di Palermo), Paganese-Altamura (Aloise di Lodi), Santa Maria Cilento-Martina (Gallo di Bologna)

Girone I: La Fenice Amaranto-Canicatti (Papagno di Roma 2), Acireale-Afragolese (Panici di Aprilia), Gioiese-S.Agata (Laganaro di Genova), Licata-Ragusa (Ubaldi di Fermo), Nuova Igea Virtus-Locri (Garofalo di Torre del Greco), Portici-Trapani (Bianchi di Prato), San Luca-Vibonese (Marangone di Udine), Siracusa-Castrovillari (Spina di Barletta) *riposano Sancataldese e Akragas

GIOVANI D VALORE – 5°aggiornamento classifiche

Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato l’ultimo aggiornamento delle classifiche relative a ‘Giovani D Valore’. Le graduatorie così calcolate (alla 28ª giornata, 32ª per i giorni A, B e I) saranno integrate a fine campionato con un bonus del 10% previsto per i club che svolgono intero settore giovanile. Dalle classifiche definitive saranno escluse le società retrocesse in Eccellenza. Di seguito le prime tre posizioni provvisorie per ciascun girone:

Girone A: Chieri 1815 punti, Sanremese 1610, Borgosesia 1318

Girone B: Brusaporto 2111, Caravaggio 1860, Virtus CiseranoBergamo 1841

Girone C: Campodarsego 1570, Dolomiti Bellunesi 1001, Monte Prodeco 905

Girone D: Imolese 2062, Fanfulla 1656, Progresso 1358

Girone E: Sangiovannese 1395, Tau Altopascio 1334, Aquila Montevarchi 928

Girone F: Alma Juventus Fano 1738, Tivoli 1371, Real Monterotondo 1083

Girone G: Atletico Uri 1537, Sarrabus Ogliastra 1163, Anzio 1136

Girone H: Paganese 1384, Santa Maria Cilento 1218, Manfredonia 876

Girone I: Gioiese 1144, Ragusa 956, Nuova Igea Virtus 933

