«Il Pest Control indispensabile per la sicurezza alimentare»

L’innovazione può as­su­mere molte forme, come la creazione di nuovi prodotti o servizi, l’adozione di nuove tecnologie o la riorganizzazione dei processi aziendali. E per Eliotec, azienda dalla trentennale esperienza con sede a Canale (via Mondo Bracco, 8; Tel.: 0173-979287; www.eliotec.net) rappresenta, grazie all’energia propulsiva di Elio Nebiolo, coadiuvato dalla figlia Cecilia, il processo d’introdurre nuove idee, tecnologie o metodi per migliorare i prodotti, i processi o i servizi offerti.



Il vostro core business è senza dubbio sinergico ad una forte specializzazione nell’ambito dell’i­giene e della sicurezza alimentare…

«Esatto. Lavoriamo a fianco della grande distribuzione e delle industrie alimentari a tutela di tutte le condizioni e delle misure necessarie a garantire la sicurezza e l’idoneità degli alimenti in ogni fase della catena alimentare. Effet­tuiamo monitoraggi e controlli periodici su alimenti e derrate alimentari rispettando i protocolli del “Pest management”, ossia quella serie di attività volte a prevenire, per quanto possibile, l’introdursi di infestanti nel sito e a controllarne la proliferazione. Con il passare degli anni la qualità del nostro servizio è cresciuta fino a raggiungere i più alti standard qualitativi che i protocolli internazionali impongono (Ifs, BRC, Haccp). Questo elevato standard è garantito dalla certificazione di qualità UNI EN 16636 (Pest Management Services) che abbiamo conseguito nel 2016 a punteggio pieno. Tutto questo si traduce nel proporre a ogni cliente in­terventi e soluzioni “su misura”, ri­go­ro­sa­mente per­so­nalizzati. Un’altra caratteristica che crediamo valga la pena di essere sottolineata è la nostra massima attenzione a soluzioni sensibili ai temi della sostenibilità e dell’ambiente».

Una specializzazione, quella raggiunta da Eliotec che vi ha permesso di varcare i confini regionali, vero?

«Assolutamente sì. In verità già da qualche anno il nostro raggio d’azione ha contemplato oltre al Piemonte, la garanzia di un servizio specializzato anche in Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta. Dall’inizio di questo 2024 abbiamo ampliato le collaborazioni in subappalto in molte altre regioni italiane, offrendo così la nostra competenza ed il nostro specializzato team di lavoro a supporto di molte realtà industriali. Stiamo riscontrando un crescente interesse verso la gestione degli infestanti nelle industrie alimentari, probabilmente anche in risposta a quanto richiesto da norme comunitarie, nazionali, dalla Grande Distribuzione e da standard volontari di certificazione oggi sempre più attuate dalle stesse aziende nostre clienti».

Quale la richiesta più frequente?

«A fianco di quelle pratiche legate alla frontiera in continua evoluzione del Pest-Control con tecnologie innovative che ci vedono impegnati nell’erogare servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, i nostri clienti sono molto soddisfatti del servizio di supporto gestionale, molto personalizzato in base alle necessità di ogni singola azienda. Si tratta di un sistema informatico ottimizzato che oltre a facilitare le operazioni legate ai preventivi e alle fatturazioni è capace di mettere in connessione operatori, azienda e cliente consentendo una fruizione dei dati utili a tutte le parti interessate. Una tecnologia per la gestione ottimizzata degli interventi che facilita l’individuazione delle problematiche, ma soprattutto permette l’allerta delle criticità presenti, anticipando il sopraggiungere delle infestazioni. L’esperienza di questi anni ci permette di proporre soluzioni che con l’ausilio delle nuove tecnologie assicurano al nostro cliente sempre il massimo dell’efficienza e dell’avanguardia».

Caratteristiche che non vi mancano neanche commercialmente…

«Beh, essere dinamici è una delle priorità di Eliotec. Ecco perché a gennaio di quest’anno abbiamo acquisito il ramo di azienda legato al Pest-Control di una realtà albese e parallelamente intensificato il rapporto di collaborazione con la Gem Chimica di Busca, un laboratorio specializzato in detergenza professionale, gestione della sicurezza alimentare, igiene ambientale, energie rinnovabili, trattamento acque, analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, con i quali garantiamo un servizio integrato davvero completo».



A cui si aggiunge anche un test specifico per un nuovo parassita: le cimici dei letti.

«Rappresentano un problema crescente in ambienti come alberghi, ostelli, case di riposo e abitazioni. Causano disagio e stress, ma possono anche danneggiare la reputazione di strutture ricettive e abitative. La loro capacità di nascondersi e moltiplicarsi rapidamente rende difficile individuarle. Inoltre, le cimici dei letti sono resistenti e richiedendo soluzioni innovative per un controllo efficace.

La prevenzione e il rilevamento precoce sono quindi essenziali per gestire questo problema in modo efficace, minimizzando l’impatto su individui e aziende.

Una soluzione all’avanguardia per il rilevamento e l’azione preventiva delle cimici dei letti è un particolare kit, composto da tamponi e test che permette controlli rapidi e precisi».