Basket C/F – ABC Servizi Lady Gators, arriva con il Reba il primo successo della seconda fase

SERIE C FEMMINILE: ABC SERVIZI LADY GATORS – Polisportiva REBA 58-53

Parziali: 17-16, 11-14, 23-19, 7-14.

Lady Gators: Frattini 17, Iannuzzi 12, Vergnano 3, Lenta, Raso 6, Marchisio Gr., Nicola 1, Mellano 1, Porporato 2, Marchisio Z., Perlo 12, De Donatis 4. All. Nicola – Ass. Botta–Mondino Sa.

Polisportiva Reba: Chahab 8, Comolli 4, Mij 6, Visentini, Capuzzi, Milazzo 2, Burzio 5, Ehis 16, Pintori 8, Lombardi 2, Durante 2. All. Ambrosino.

Nella terza giornata di andata della seconda fase del campionato di C femminile, girone Coppa Piemonte, le Lady affrontano sul parquet di casa la formazione Torinese del Reba, contro cui lottano per tutti i quaranta minuti trovando la prima vittoria di questa fase.

I primi due quarti sono combattuti, entrambe le formazioni riescono a difendere abbastanza bene e gli attacchi non sono molto prolifici, sono parecchi gli errori su entrambi i fronti. Capitan Nicola e compagne ce la mettono tutta per provare la fuga, ma ogni tentativo è prontamente respinto dalle ospiti.

Dopo soli due minuti le Lady perdono Marchisio Grazia per infortunio alla caviglia, con Raso che ne prende subito il posto: Iannuzzi con la sua grinta detta i ritmi in attacco subendo anche diversi falli che la portano spesso in lunetta. La seguono Frattini, Perlo e De Donatis, mentre sotto canestro Nicola, Perlo e De Donatis provano a contrastare nel migliore dei modi le lunghe avversarie di turno. Iannuzzi e Vergnano sono le più attive in difesa, insieme a Porporato: per il Reba è la giovane Ehis ad essere la più pericolosa con le sue incursioni in area ed i rimbalzi offensivi. A metà gara il punteggio dice 28-30 per le ospiti.

Il terzo periodo vede un cambio di rotta delle padrone di casa che, grazie ad una difesa più efficace, trovano più ritmo offensivo: protagoniste assolute Frattini, da fuori e da sotto canestro, con l’opportunismo e l’istinto a rimbalzo che la contraddistingue, e Perlo con ottimi movimenti spalle a canestro, entrambe ben imbeccate dagli assist di Iannuzzi e Raso. Ne scaturisce un parziale positivo che frutta una decina di punti di vantaggio: le ospiti sembrano frastornate e faticano su entrambi i fronti. Alla fine del periodo il punteggio dice 51-39 per le Lady.

Nell’ultimo quarto, dopo due minuti di buon gioco sull’onda del periodo precedente, un blackout improvviso toglie energia emotiva e permette a Reba di recuperare a poco a poco, grazie a Pintori e capitan Mij che, insieme alla migliore in campo Ehis, si prendono la squadra sulle spalle affondando il coltello in una difesa meno efficiente delle Lady. Un parziale di 10-0 riporta in partita Reba sul punteggio di 53-49: la tensione è vibrante, coach Nicola chiama un paio di time out per spezzare l’inerzia ospite e cercare di rassicurare le giocatrici. Nel momento decisivo sono Iannuzzi, con le palle recuperate e i viaggi in lunetta, insieme a Raso con un contropiede vincente su assist della compagna, a contenere e respingere al mittente il tentativo di recupero. La gara scivola così via fino alla sirena finale che fissa il punteggio sul 58-53.

“Finalmente” – commentano i coach a fine gara – “Speravamo di fare una gara diversa da quelle delle prime due giornate e ci siamo riusciti. Questa vittoria ci dà un po’ di morale per cercare di affrontare al meglio le ultime tre partite del girone di ritorno”.