“Viola” l’evento innovativo che promuove l’educazione affettiva e la lotta alla violenza

Il 21 aprile 2024 è possibile partecipare a VIOLA un evento innovativo e coinvolgente che si propone di promuovere la riflessione sul tema EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E LOTTA ALLA VIOLENZA con un approccio positivo e costruttivo e relatori di fama nazionale, promosso con il contributo del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, in collaborazione con la Regione Piemonte.

L’evento rivolto a formatori, volontari in associazioni/biblioteche e genitori di adolescenti (o futuri adolescenti), offre un’opportunità unica per approfondire conoscenze e strategie pratiche per favorire relazioni sane e rispettose, contribuendo così a creare un ambiente migliore per le future generazioni.

Le attività sono state ideate con il coinvolgimento della Città di Alba, la Biblioteca Civica Ferrero di Alba e la Libera Accademia d’Arte Novalia, con il cofinanziamento della Fondazione Crc e la Banca d’Alba che ospita per l’evento domenica 21 aprile nella ua sala conferenze.

Alle 9,30 dopo aver scoperto Viola chi è? alle 10 Beatrice Fini, direttrice editoriale della division ragazzi/e e Ya di Giunti, racconterà le scelte di G.Editore su educazione all’affettività e lotta alla violenza. Alle 10,30 Michela Calculli, educatrice finanziaria con esperienza di contenuti televisivi e progetti educativi per soggetti fragili relazionaerà su “Fatti gli affari tuoi!”, mentre di sessualità consapevole parlerà alle 11 Chiara Gregori, ginecologa e sessuologa, autrice di “La Sessualità spiegata ai bambini e alle bambine di ieri, oggi e domani”. Alle 11,30 Federica Turci, gender equality manager dell’Università di Torino rifletterà su lingua estesa e cultuta di parità. Dalle 12 alle 13 laboratorio #denimday.

Nel pomeriggio, alla Biblioteca Civica G.Ferrero di Alba, dalle 14 alle 17 Break the silence quiz con la dottoressa Mariachiara Cataldo, Generazione Onlife e dalle 14 alle 17 Affettiva-mente: come diventare figli/e in quattro semplico vignette: laboratorio di fumetti con Andrea Ferrars, sceneggiatore e disegnatore di fumetti Disney, docente della Libera Accademia d’Arte Novalia di Alba.

È tutto propnyo per una giornata di dibattiti, laboratori e scambio di esperienze, per costruire insieme un mondo più empatico per tutti.

Evento gratuito, fino ad esaurimento post. Prenotazione obbligatoria scrivendo a https://associerete.it/viola_alza_lo_sguardo/