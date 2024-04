Marene: domenica di sport, amicizia e solidarietà per il 3° Trofeo “Terre Cuneesi” (FOTO)

Domenica scorsa una bellissima giornata di sport, amicizia e solidarietà ha riempito piazza Carignano a Marene di splendide auto e moto in occasione del 3° Trofeo “Terre Cuneesi”, del 2° “Raduno per Auto storiche e moderne” e di “Una giornata da Motors”.

Ad organizzare al meglio il tutto la “Savigliano Corse” guidata dal presidente Claudio Cuteri, con la fattiva collaborazione dell’ Assessore allo Sport di Marene Alberto Deninotti, tra i più convinti sostenitori di una manifestazione destinata sicuramente a crescere nei prossimi anni.

Sono state 125 le “regine” a quattro ruote che hanno portato il loro fascino a Marene, 41 di loro hanno preso parte alla gara di regolarità cronometrata con gli equipaggi che si sono sfidati sul filo dei centesimi in tre città diverse, Marene, Savigliano, Racconigi, per due passaggi per ogni città, con un totale di 30 rilevamenti, permettendo a Marco Aghem e Rossella Conti di salire sul gradino più alto del podio a bordo della loro Porsche 911 (tra l’altro sono rispettivamente figlio e moglie di Gianmaria Aghem, scomparso a novembre 2023, uno dei due migliori regolaristi, Cesare Beltrand e Gianmaria Aghem, a cui il trofeo è dedicato). Al secondo posto la Fiat 127 Sport di Claudio Ardissone e Fabio Barla (con 76 penalità di distacco) e al terzo un’altra Fiat 127, quella di Francesco Messina e Massimo Cuccotti (108 le penalità di distacco). Ad un soffio dal podio, e con 120 penalità di distacco dal primo, l’equipaggio saviglianese Enrico Emanuelli e Nadia Lumicisi, con la coloratissima Mini Innocenti.

Sono state 75, invece, le auto partecipanti al 2° “Raduno per Auto storiche e moderne” che hanno raggiunto Cervere per la sosta aperitivo per poi tornare a Marene per il pranzo.

Hanno fatto bella mostra di se, oltre a decine di Ferrari ed una ammiratissima Lamborghini, la Lancia Stratos di Germano Coero Borga, una meravigliosa Lancia 037 e le storiche Alfa Romeo Giulietta Berlina del 1959, una Giulia Spider del 1963 con equipaggio svizzero, e la “vecchietta” Mg Tc del 1949. Quattro gli equipaggi dalla Liguria, due dalla Valle d’Aosta, due dalla Lombardia e due i club che hanno impreziosito la manifestazione, il “Cava Car Night” di Cavallermaggiore e l’“Abarth Club Cuneo”.

Nel pomeriggio con “Una giornata da Motors” ha preso il via il lato dedicato alla solidarietà, coordinato da “Savigliano in Movimento” che ha visto l’associazione “Le Nuvole” di Savigliano esibirsi nelle loro specialità atletico/musicali e poi godersi un bel giro sulle auto storiche e sulle enormi Harley Davidson, queste ultime messe a disposizione dai “Bikers for a dream” di Mondovì che al loro gazebo raccoglievano aiuti per una ragazzina di Fossano (presente con la mamma alla manifestazione) gravemente ammalata.

Da evidenziare, la presenza del sindaco di Savigliano Antonello Portera accompagnato dall’assessore alle Manifestazioni Filippo Mulassano, nel segno della collaborazione tra i due comuni.

«Estremamente soddisfatti – dice il presidente “Savigliano Corse” Claudio Cuteri – per la bellissima giornata, anche aiutati dal meteo, noi organizzatori vogliamo ancora ringraziare i Comuni che hanno ospitato la manifestazione (Marene, Savigliano, Racconigi e Cervere) tutte le forze dell’ordine e, soprattutto gli sponsor “Monge” di Monasterolo, Pastificio Bossolasco, Vini Santero, Banca CRS, Caffè Perulin e ditta “C.M.” di Marene. Stiamo già lavorando alla prossima edizione, che sarà ancora più bella e importante di questa!».

