Prima Categoria – Cinquina Atletico Racconigi sul Val Maira! In zona play off vincono tutte le big

E’ stato un fine settimana con molte indicazioni quello appena andato in archivio sui campi cuneesi di Prima Categoria.

Dilaga e mantiene la vetta l’Atletico Racconigi che schianta il Val Maira con un netto 5-1 restando saldamente in vetta alla classifica. I ragazzi di coach Boscolo si impongono grazie alle reti di Scola (doppietta), Barison, Demaria e Mangia che rendono vano il gol ospite di Ahanotu.

Restano in scia, seppur a cinque punti di distanza, Sant’Albano Stura e Boves Mdg che battono rispettivamente Valvermenagna (2-0, Viale e Bertoglio) ed Ama Brenta Ceva (2-1, doppietta di Bertolino per i padroni di casa, gol di Benzo per gli ospiti). In zona play off vittoria di misura per la Polisportiva San Rocco Castagnaretta che, grazie alle marcature di Delpero e Mestriner, espugna il campo del Bisalta a cui non basta Tavarelli.

Al quinto posto a braccetto Area Calcio Alba Roero e Murazzo che si impongono rispettivamente contro Carrù (3-1, Imberti, Ansaldi e Scoffone) e Azzurra (1-4, tripletta di Di Biase e Fissore). Da seguito agli ottimi risultati in Coppa Piemonte il Tre Valli che spazza via per 3-0 il Langa con la doppietta di De Mattos Almeida e la rete di Teixeira Gezo. Chiude il palinsesto il pareggio a reti inviolate tra Valle Po e Marene che si dividono equamente la posta in palio.