Il Distretto Diffuso del Commercio del Monregalese protagonista al “Distretti Day” di Torino

Nella giornata di lunedì 8 aprile il rinnovato Museo di Scienze Naturali di Torino ha fatto da palcoscenico all’evento “I Distretti del Commercio in Piemonte: sistemi territoriali per la cura delle economie di prossimità” promosso da Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo. Un’intera giornata di confronto, dialogo e riflessioni attorno al tema del commercio locale, spesso piegato dalla grande distribuzione e dai canali di acquisto digitale. Dopo una mattinata riservata al networking tra i Distretti del Commercio del Piemonte (settantasette quelli finanziati tra 2022 e 2023, ndr), nel pomeriggio sono intervenuti, tra gli altri, Vittoria Poggio (assessora al Commercio, Cultura e Turismo della Regione Piemonte), Alberto Anfossi (segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo), Paolo Bertolino (segretario generale di Unioncamere Piemonte), Maria Luisa Coppa (vicepresidente vicario di Confcommercio Piemonte), Giancarlo Banchieri (presidente di Confesercenti Piemonte) e i professori Laura Fregolent (Università degli Studi IUAV di Venezia), Luca Tamini (Politecnico di Milano), Luca Zanderighi (Università degli Studi di Milano) e Simona Tondelli (Università degli Studi di Bologna).

Un’importante occasione di scambio e di accrescimento professionale alla quale hanno partecipato anche alcuni referenti del Distretto Diffuso del Commercio del Monregalese che riunisce undici comuni (accanto a Mondovì, nel ruolo di capofila, Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Niella Tanaro, Pianfei, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Vicoforte e Villanova Mondovì) e che, negli scorsi mesi, ha lavorato per elaborare appositi strumenti di comunicazione (digitale e tradizionale), elargire specifici corsi di formazione per i professionisti e finanziare interventi di riqualificazione funzionale ed estetica dei dehors. «Un bel momento di confronto con realtà similari alla nostra, utile per ipotizzare strategie di valorizzazione e supporto al tessuto commerciale di prossimità» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore al Commercio, Alberto Rabbia. «La sinergia con le associazioni di categoria diventa oggi un elemento imprescindibile per rafforzare l’attrattività del territorio, trasformando il commercio stesso in uno strumento di promozione turistico-culturale capace di accelerare le ricadute economiche di area vasta, incentivando la qualità e l’unicità dei servizi».