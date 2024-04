Volley A2/M – Cuneo, o tutto o niente: con Porto Viro si gioca la decisiva Gara-3 dei quarti di finale

Tutto si riduce ad una singola partita tra Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo e Delta Group Porto Viro, una delle due sfide ancora aperte per la qualificazione alle semifinali playoff della A maschile di pallavolo. Lunedì sera alle 20.00 la Gara-3 del Palasport di San Rocco Castagnaretta metterà in palio l’ambito pass in una sfida che si preannuncia infuocata.

Sull’orlo del baratro dopo aver perso il primo set di Gara-2, capitan Botto e compagni hanno saputo ritrovarsi e ritrovare il loro gioco, risalendo la china e conquistando il successo per 3-1. Questa rimonta potrebbe essere stata il punto di svolta della serie: i cuneesi si presentano alla gara decisiva con il morale alto, forti anche del giocarla di fronte al loro pubblico.

Dall’altra parte della rete non si può però assolutamente immaginare una Porto Viro arrendevole: i veneti hanno dimostrato in queste prime due gare di potersela giocare a pieno e potranno presentarsi a Cuneo con la mentalità di chi non ha niente da perdere. Alcune individualità del sestetto veneto hanno dimostrato di saper creare diversi grattacapi e certamente non mancheranno di farlo nuovamente anche in questa Gara-3.

Sull’orlo di un baratro ancora peggiore di era trovata la Tinet Prata di Pordenone: dopo aver perso Gara-1 in casa della Consar Ravenna, i pordenonesi erano sotto di due set anche nella loro gara casalinga. È però arrivata una rimonta inattesa e i friulani sono così riusciti a impattare la serie. Anche qui sarà dunque Gara-3, da disputarsi in terra ravennate, sarà decisiva per la qualificazione alle semifinali.

SERIE A2 MASCHILE – PLAYOFF, QUARTI DI FINALE, GARA 2 (1/4)

Consoli Sferc Brescia – Emma Villas Siena 2-3 (23-25, 16-25, 25-21, 25-15, 14-16)

Serie: 2-0 Siena (QUALIFICATA: Siena)

Tinet Prata di Pordenone – Consar Ravenna 3-2 (13-25, 22-25, 25-22, 25-15, 17-15)

Serie: 1-1

Delta Group Porto Viro – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 1-3 (25-19, 22-25, 21-25, 23-25)

Serie: 1-1 Porto Viro

SERIE A2 MASCHILE – PLAYOFF, QUARTI DI FINALE, GARA 3

Consar Ravenna – Tinet Prata di Pordenone (7/4, ore 18.00)

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Delta Group Porto Viro (8/4, ore 20.00)