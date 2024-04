Ludi Historici: 370 liceali a Bra per discutere del conflitto fra Israele e Palestina

Oltre 370 studenti provenienti da tutta Italia si sono ritrovati ieri, venerdì 5 aprile 2024, al Teatro Politeama di Bra, che ha registrato il tutto esaurito in occasione della settima edizione dei Ludi Historici, la gara di oratoria dedicata alla storia recente organizzata dal 2016 dal liceo Giolitti-Gandino.

A decretare il vincitore/la vincitrice di quest’anno, una giuria di esperti, costituita dai proff. Sergio Soave, già presidente del Polo del Novecento di Torino e presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, Francesco Tuccari ordinario di Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Torino, Gian Mario Ricciardi, già capo redattore RAI; Giovanni Borgognone, professore di Storia del Pensiero Politico, Un. Di Torino; Manlio Graziano, professore di Geopolitica a Sciences Po Parigi e alla Sorbona.

Il tema (scelto dal Dipartimento di Storia del Liceo di Bra e dalla Dirigente, prof.ssa Francesca Scarfì) su cui i partecipanti si sono confrontati quest’anno è stato: “Israele Palestina. Radici e sviluppi di un conflitto”. Dopo aver assistito alle orazioni dei sei campioni, rappresentanti ognuno del proprio liceo di appartenenza, i giurati hanno proclamato e incoronato d’alloro “Vir bonus dicendi peritus” (ovvero, “persona di valore, ed esperta nel dire”) gli studenti Umberto Rutella, della 3A del Liceo Classico Quinto Orazio Flacco di Potenza (primo classificato); Stefano Teppa, della 5D del Convitto nazionale Umberto I di Torino (secondo classificato); Dennis Decaro, della 5 AL del Liceo Mazzini di Vittoria (Rg) (terzo classificato); Giorgio Morando, della 5L del Liceo Giolitti Gandino di Bra (quarto classificato); Aurora Vescovi, della 4 A del Liceo Vito Volterra di Fabriano (An) (quinta classificata); Lorenzo De Tonetti, della 5F del Liceo Cassini di Genova (sesto classificato).

Quest’anno sono state 56 le classi che hanno aderito al progetto fin dalle sue fasi preliminari, provenienti da 11 diverse regioni italiane: oltre al Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana, Sardegna, Marche, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia.

Obiettivo degli organizzatori è stato quello di condurre un momento di riflessione serio e pacato su un argomento così tragico, attuale e divisivo. Il pubblico che ha assistito alla sfida ha potuto così apprezzare non solo la qualità delle orazioni degli studenti, ma anche la preparazione alla base, nonché l’entusiasmo delle classi a sostegno dei propri rappresentanti.

Il concorso

I Ludi Historici – organizzati dal Liceo Giolitti-Gandino di Bra con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Comune di Bra, gruppo editoriale Sanoma Pearson, Rotary e Lions di Bra – promuovono la conoscenza della storia contemporanea e affinano negli studenti le competenze oratorie: strutturati secondo una modalità di disputa oratoria su un argomento specifico successivo al 1946, il loro obiettivo è promuovere l’acquisizione di approfondite conoscenze storiche e di competenze complesse attraverso modalità di apprendimento cooperativo e individuale. Partner scientifici sono il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino e il Polo del Novecento di Torino.

Lo svolgimento dei programmi di Storia raramente permette lo studio di periodi così vicini nel tempo: per questo è stato ideato un format piacevole ed accattivante strutturato come gara di eloquenza, con giuria qualificata che esprima un giudizio motivato. L’esperienza di quest’anno ha confermato come i giovani, opportunamente preparati e stimolati dai docenti, siano capaci di entusiasmarsi e interessarsi autenticamente a quegli eventi che hanno approfondito. L’obiettivo è stato il desiderio di far accostare i giovani studenti allo studio del passato più recente e a vicende che influenzano direttamente gli eventi attuali.

Le tappe del concorso

In una prima fase, le classi coinvolte hanno iniziato ad affrontare il tema oggetto di questa edizione con l’aiuto dei propri insegnati, studiando autonomamente. Parallelamente di sono svolte online quattro lezioni, tenute dai professori Giovanni Borgognone, professore di Storia del Pensiero Politico, Un. Di Torino; Manlio Graziano, professore di Geopolitica a Sciences Po Parigi e alla Sorbona; Francesco Tuccari, docente di Storia del pensiero politico presso l’Università di Torino e Claudio Vercelli, professore di Studi Ebraici presso l’Ist. Universitario per Mediatori Linguistici di Milano

A fine febbraio 2024 si sono svolte tramite sei semifinali fra i vari licei d’Italia in undici regioni, in modalità a distanza o in presenza, le fasi eliminatorie interne.

Le classi finaliste si sono ritrovate infine venerdì 5 aprile al teatro Politeama di Bra, per mettere alla prova le conoscenze dei ragazzi e delle ragazze sul tema e le capacità oratorie dinanzi alla qualificatissima giuria.

Partner e contributi

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, la casa editrice Sanoma, il Comune di Bra e Rotary e Lions Bra.

Partner scientifici del progetto sono il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino con il referente, prof. Tuccari, e il Polo del Novecento di Torino, il cui presidente emerito, prof. Sergio Soave, ha seguito fin dalla prima edizione i Ludi Historici e il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino.

L’iniziativa è coordinata dal dipartimento di Storia del liceo e in particolare dalla professoressa Elena Angeleri, docente di Storia e Filosofia presso il Liceo “Giolitti-Gandino” di Bra, che ha condotto e coordinato le semifinali e la gara finale.