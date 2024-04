Hockey su prato, A Elite/M: HC Bra ancora battuto con l’incredibile rimonta della Lazio (4-5)

Momento delicato e indubbiamente difficile per i Campioni d’Italia in carica dell’HC Bra. Oggi pomeriggio, tra le mura amiche del “Giuseppe Palmieri” all’interno dell’Augusto Lorenzoni, i gialloneri sono purtroppo incappati nel terzo ko consecutivo. Dopo Tevere (a Bra) e Butterfly (a Roma), è la stata la Lazio ad avere la meglio con un’incredibile rimonta. I biancocelesti capitolini l’hanno spuntata per 4-5 con un tiro corto, nell’ultimo quarto, assegnato con una decisione arbitrale molto discutibile. L’HC Bra, però, era in vantaggio per 3-0 e non ha concretizzato diversi corti e diverse soluzioni offensive. A segno, per i padroni di casa, Bhana (doppietta), Missaglia e Chiesa. Gialloneri fermi a quota 6 punti in classifica e a -6 dalla capolista Amsicora. Sabato 13 aprile, trasferta a Reggio Emilia con il Città del Tricolore.