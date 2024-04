Michele Tassone e BT Racing ritornano alle origini nella Coppa Italia di Karting

È un inizio di venti-ventiquattro scoppiettante in casa Tassone, con il ritorno in pista di Michele nel settore che lo lanciò qualche anno or sono, ovvero il karting. Numerose le uscite in pista in questi mesi invernali, per prepararsi al meglio per la stagione che verrà, dove il pilota cuneese affronterà i round previsti per la Coppa Italia di 1^Zona, suddivisa tra i migliori circuiti di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. L’esordio stagionale, dopo la prima tappa a Castelletto di Branduzzo, continuerà con gli altri appuntamenti, a partire da Cremona, Nizza Monferrato, Castrezzato, Lonato e Cavaglià.

La categoria di riferimento sarà la KZ2, dove Tassone cercherà di ben figurare alla guida del suo kart Sodì motorizzato TM R2, che avrà il supporto tecnico a cura della BT racing del padre Giuseppe Tassone.

Un ritorno al passato, che vede nel driver cuneese uno tra i principali promotori di una rinascita di questo settore, che come sottolinea, essere la base del motorsport. Una vigilia che ci commenta così: “Ritornare per me in pianta stabile in questa disciplina, non può che essere un grande piacere. Sottolineo che il karting è la base per il settore motoristico, utile per tanti giovani per avvicinarsi alle quattro ruote. Dall’altra parte abbiamo tanti progetti in mente, che annunceremo a breve, con il principale obiettivo di risollevare il movimento anche qui nel cuneese. Ce la metteremo tutta”.