ID Week-end a Nizza: “risponde presente” la granfondo internazionale La Fausto Coppi

Raccontare le montagne, la bellezza dei percorsi in quota, lo straordinario paesaggio delle valli viste dalla bicicletta: ecco la proposta di turismo sulle due ruote che la granfondo internazionale La Fausto Coppi presenterà dal 5 al 7 aprile a ID Week-end a Nizza, il salone del turismo in programma da venerdì a domenica in place Massena. All’esposizione nella capitale della Costa Azzurra saranno presenti oltre venticinque località italiane, tra cui Alassio, Sorrento, Cuneo, Parma e Courmayeur. La granfondo internazionale, (si prevedono 2500 concorrenti da oltre 35 Nazioni) che quest’anno festeggia 35 edizioni, sarà protagonista nell’itinerario di stand proposto dalla Camera di commercio italiana a Nizza in compagnia della città di Cuneo, le valli Maira, Grana e Stura.

Gli organizzatori della gara ciclistica consegneranno agli amministratori della ville de Nice l’invito ufficiale ad essere presenti nel weekend del 30 giugno a Cuneo, in occasione della granfondo internazionale. In questa edizione 2024 la Francia sarà la Nazione ospite dell’evento ciclistico: infatti, quest’anno ricorrono i 60 anni di gemellaggio Cuneo-Nizza (proclamato il 18 giugno 1964) e i 45 anni dalla riapertura della ferrovia Cuneo-Nizza (il 6 ottobre 1979). C’è poi, il giorno dopo la granfondo, un appuntamento straordinario per tutto il Piemonte: il 1° luglio, infatti, il Tour de France attraverserà una parte del Cuneese con la tappa Piacenza-Torino.

Il momento istituzionale è previsto sabato mattina alla presenza degli amministratori di Cuneo (Luca Serale e Sara Tomatis) e di Nizza (Laurence Navalesi, consigliere municipale di Nice Métropole). La stretta di mano sarà anche un abbraccio virtuale fra due città che sono amiche, gemelle e vicine, anche se guardando a strade e ferrovia non sembrerebbe. I colori, le bandiere delle diverse Nazioni e l’atmosfera de La Fausto Coppi saranno protagonisti a Nizza, sabato mattina, grazie ad alcuni ciclisti, che con le maglie di gara delle scorse edizioni della granfondo raggiungeranno alcuni dei luoghi più significativi della città francese.

La presenza de La Fausto Coppi all’evento del turismo francese intende sottolineare il valore internazionale della gara ciclistica che ogni anno porta partecipanti dai cinque continenti a Cuneo, in un weekend che è una straordinaria occasione di promozione delle montagne, dell’outdoor, dello sport e della cultura del benessere scoprendo paesaggi straordinari. Nel 2024 infine, Cuneo è Città Alpina, per questo gli organizzatori de La Fausto Coppi intendono dare il proprio contributo alla promozione di questo riconoscimento strategico per arte, cultura, proposte outdoor, storia e gastronomia. Nel weekend del 30 giugno quindi, la capitale della Costa Azzurra sarà attesa a Cuneo per far conoscere le bellezze di una città metropolitana, internazionale e di forte attrattiva. In piazza Galimberti, nel villaggio della granfondo, sarà riservato uno spazio alla città di Nizza, per brindare ai 60 anni del gemellaggio fra le due città.

