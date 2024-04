Power Play – Episodio 11: Speciale Serie C1

Episodio speciale di Power Play con il focus sul massimo campionato regionale di futsal, che ha visto la partecipazione di tre cuneesi.

L’ULTIMA GIORNATA

Futsal Savigliano – Giovanile Centallo 2006 5-5

Bra – Polisportiva Druento 7-0

Il derby del PalaMarenco mette di fronte i neo-campioni di Centallo e i padroni di casa, terza forza del girone unico. Il pareggio finale, che non consente agli uomini di mister Lupo di accedere alla post-season, arriva dopo l’ottima rimonta dei locali. La prima rete tra i senior di Ahmetovic e il tris di Covino nei minuti finali valgono il 5-5. Scrivono il proprio nome sul tabellino dei marcatori anche Lisa da una parte e Guida (due volte), Hichri, Scordino e Cobaj dall’altra.

Tutto facile per il Bra che, in casa, regola con un netto 7-0 la Polisportiva Druento, penultima della classe e retrocessa in Serie C2. Quella di Caramagna Piemonte è la decima vittoria stagionale dei braidesi. Alle doppiette di Tamasco e Solavagione fanno eco i sigilli di Bassano, Badellino e Biraghi.

LA CLASSIFICA FINALE DI C1: Giovanile Centallo 2006 53, Sermig 49, Futsal Savigliano 39, Polisportiva Pasta 37, Top Five 36, Bra 35, Academy Torino Futsal 32, Academy Rosta C5 27, CUS Piemonte Orientale 24, Aurora Nichelino 21, Polisportiva Druento 16, San Remo 72 7.

GIOVANILE CENTALLO: UN SUCCESSO CHE FA LA STORIA

Abbiamo già scritto tanto della squadra allenata da mister Igor Bosio e della sua cavalcata perfetta, ma il cammino dei cuneesi merita, adesso che la stagione regolare è volta al termine, ancora i riflettori.

I 53 punti finali, gli stessi di quel VDL Fiano Plus che nella stagione scorsa rovinò la festa ai cuneesi, certificano un anno sportivo al limite della perfezione. I sei mesi del Centallo sono stati conditi da grande continuità di risultati e prestazioni, aspetti che riguardano le big.

Anche le cifre sono già state sviscerate, ma dopo il 22° turno possiamo analizzarle definitivamente. Partiamo dalle statistiche di squadra:

135 reti realizzate in 22 gare: 6.1 gol a serata. Nessuno trova la via del gol con più facilità del Centallo. Il secondo miglior attacco della Serie C1 è quello del Sermig, che totalizza ben 22 centri in meno (4.7 di media).

69 reti concesse: 3.1 di media. Le squadre offensive sono quelle che, specie in contropiede e transizione offensiva, possono concedere spazi agli avversari. La retroguardia di Richichi e soci però regge alla grande ed è la quarta miglior difesa del campionato.

4 partite con almeno 10 gol messi a segno, di cui 3 nel girone di ritorno: 10-3 con l’Academy Torino Futsal, 15-3 con il CUS Piemonte Orientale, 10-2 con la Polisportiva Druento e 10-1 con il San Remo 72.

1 gara con rete inviolata: 6-0 esterno con l’Aurora Nichelino.

Il collettivo brilla, ma non mancano le individualità:

Ahmed Hichri si conferma uno dei terminali offensivi più determinanti del Piemonte e dopo i 39 centri della passata stagione che gli erano valsi il secondo gradino della classifica marcatori, si prende il trono dei bomber in questa a quota 32. Sono bastate tre stagioni per raggiungere la tripla cifra di reti con il Centallo.

Alle spalle dell’ex Elledì, al secondo posto della speciale classifica, c’è un’altra pedina fondamentale: Domenico Boniello che trova gioia personale in 27 occasioni.

Marsel Cobaj, Bruno Pio Scordino e Antonio Richichi chiudono rispettivamente con 20, 14 e 10 marcature a testa.

FUTSAL SAVIGLIANO: UN PODIO IMPORTANTE

La Futsal Savigliano rispetto al 2022-23 ha cambiato passo. Se nella scorsa stagione regolare ha difeso la categoria ed evitato i play-out solamente nell’ultima uscita, in questa appena andata in archivio ha sognato la post-season fino all’ultimo. Il terzo posto (39 punti) non basta per i play-off perchè il gap con il Sermig è superiore alle 8 lunghezze. Ma i sorrisi di giocatori, staff e tifosi al termine del derby con il Centallo sono la perfetta sintesi del buon lavoro fatto da Lupo e i suoi uomini.

I saviglianesi vantano il 3° attacco (98 reti) grazie soprattutto alla crescita sotto porta di uno dei talenti più cristallini del calcio a 5 cuneese: Edoardo Covino. Il classe 2001, arrivato alla Futsal nel mercato invernale del 2023, fa 26 centri (tra campionato e coppa) in 18 gare. Nel girone di ritorno scorso aveva festeggiato appena 5 volte.

Un altro giocatore che non può non essere citato è Alessio Mantino, volto nuovissimo della società cuneese ma non di certo di questa disciplina. L’ex Top Five e Elledì FC, oltre a garantire con il suo mancino di rara bellezza gol (14 in tutto) e giocate, è capace come pochi altri di dare ordine ed equilibrio alla squadra.

Hanno raggiunto la doppia cifra anche Emanuele Silvestri (11) e Nicolò Rubino (10).

BRA: CONFERMATO IL 6° POSTO

Il Bra di Bertello mantiene per il secondo anno consecutivo la colonna di sinistra della Serie C1 con la sesta piazza: quest’anno i punti sono 35, 2 in più rispetto a 12 mesi fa. I rosso-gialli ottengono 10 successi, 5 pareggi e 7 sconfitte.

L’andamento dei braidesi tra girone di andata e quello di ritorno è pressoché identico con appena un punto in più conquistato prima del giro di boa e la pausa invernale-natalizia.

È netta invece la differenza di risultati tra gare casalinghe, disputate sul parquet del Palasport di Caramagna Piemonte, e trasferte. In casa, il Bra è una corazzata e “fattura” quasi il doppio rispetto ai match esterni: 23 punti contro i 12 lontano dalle mura amiche.

I nomi di spessore nel roster del Bra non mancano e anche la classifica marcatori lo mostra: Davide Tamasco, top scorer del club, si laurea terzo terminale offensivo della C1 con 25 segnature. Lo seguono Manuel Solavagione (17), il colpo di mercato della scorsa estate Matteo Gerlotto (17) e Marco Biraghi (10).