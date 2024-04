Partecipata serata sui giovani con «Bisalta Vita» a Boves

Quanto sia «radicata sul territorio» la «Banca di Boves – Banca di Credito Cooperativo» (storica «Cassa Rurale») lo ha dimostrato, ancora una volta, la serata della Associazione «Bisalta Vita», guidata da Michele Baudino (noto tecnico agrario ed ex vicepresidente della Banca), lunedì 25 marzo, all’auditorium Borelli, gremito sin alla «galleria», dedicata al mondo dei giovani. Si è affrontato il «disagio giovanile in ogni sua forma», analizzando in particolare «l’uso dei social».

Son intervenuti due giovani specialisti preparati, la dottoressa Barbara Nano (psicologa e psicoterapeuta, esperta nell’età evolutiva e adolescenza, collaboratrice con la neuro-psichiatria infantile dell’Asl Cn1 e docente alla scuola di Specializzazione in Psicoterapia STPC di Torino) e il dottor Matteo Mancini (pedagogista, specialista in MediaEducation, della «Cooperativa Caracol»). Hanno illustrato come aiutare i giovani, «conoscere e riconoscere le loro difficoltà».

Era disponibile tanto materiale informativo. «Bisalta Vita» (ormai arrivata a circa 1.200 componenti) ha socio sostenitore nella «Banca di Boves». Sconto vi è sulla iscrizione di clienti e soci BCC (si passa da 35 euro a 70 per i minori di trenta anni a, rispettivamente, 70, 50 e 100 per gli «over»). Si possono ottenere sussidi medico-sanitari (terme incluse), allo studio, alla famiglia (100 euro ai nuovi nati, 50 per iscrizioni a scuole dell’infanzia, 20 per attività sportive e culturali…).