Intesa Sanpaolo sostiene i progetti di sviluppo del Gruppo Bertolotto di Torre San Giorgio

Bertolotto, tra le aziende leader sul territorio italiano e internazionale nella produzione e commercializzazione di porte da interni (scorrevoli, scomparsa e battenti), REI e blindate, ha acquisito la proprietà dello spazio espositivo monomarca nel centro di Milano, in via Santa Sofia 21, inaugurato in occasione del Made Expo 2015: uno spazio espositivo di oltre 300 mq su due livelli e con cinque vetrine su strada, luogo di incontri con il pubblico italiano e straniero.

L’iniziativa è stata finanziata da Intesa Sanpaolo, attraverso la Filiale Imprese di Saluzzo, con un’operazione di leasing immobiliare a 12 anni con provvista della Banca Europea degli Investimenti (BEI), soluzione grazie alla quale l’azienda può beneficiare anche di importanti vantaggi finanziari.

Dal piccolo capannone con due artigiani aperto nel 1987 a Crocera di Barge, alle vendite in oltre 70 paesi nel mondo: Bertolotto, azienda tutta italiana, ha potuto contare fin dalla sua fondazione sul sostegno di Intesa Sanpaolo, e oggi è tra i leader mondiali nella progettazione e produzione di porte e sistemi per interni e porte blindate.

«Le eccellenze imprenditoriali come Bertolotto hanno un ruolo fondamentale nell’economia del territorio e nazionale: motivo in più per essere orgogliosi di essere al fianco di questa azienda fin dalla sua nascita e continuare ad accompagnarne i programmi di crescita e di sviluppo del business – dichiara Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo – Export, innovazione, transizione digitale, sostenibilità ambientale e sociale sono i pilastri per la crescita delle nostre imprese. In Piemonte i nostri gestori ne seguono oltre 97mila, di cui 74mila sono micro e piccole aziende. Come prima banca italiana siamo impegnati a sostenere i loro investimenti, in particolare quelli orientati ai criteri ESG e volti a cogliere tutte le opportunità del PNRR, con l’obiettivo di renderle più competitive e creare valore aggiunto per la collettività.»

«Intesa Sanpaolo è per noi un partner cruciale nell’innovazione e nella crescita, certamente per il sostegno economico, ma soprattutto per il valore morale intrinseco nel loro supporto. Quando il maggiore gruppo bancario d’Italia – spiega Claudio Bertolotto, A.D. del gruppo Bertolotto – decide di investire in un’azienda, va oltre la semplice transazione finanziaria: è una dichiarazione di fiducia nel futuro e nella visione dell’azienda. Con Intesa Sanpaolo condividiamo non solo l’orientamento e le aspirazioni verso un progresso e un successo sostenibili per tutti, ma anche le radici di un territorio, quello piemontese, che mantiene salda la prospettiva dei valori che ci guidano attraverso le evoluzioni del mercato. La qualità sostenibile per noi è sempre stata il modo di rispettare il cliente; oggi, con l’attenzione ai parametri ESG è diventata un valore riconosciuto e premiato anche dal punto di vista economico, oltre che ecologico e sociale.»