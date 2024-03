Giunto alla IX edizione Attraverso Festival torna nell’estate 2024

Attraverso Festival torna nell’estate 2024 riunendo, dall’11 luglio al 10 settembre, 26 comuni delle tre provincie di Alessandria, Asti e Cuneo attraversando i territori inseriti nella World Heritage List di Langhe, Monferrato, Roero e Appennino Piemontese. Giunto alla IX edizionetorna nell’estate 2024 riunendo,delleattraversando iinseriti nella World Heritage List di Fin dalla sua prima edizione Attraverso ha portato la sua proposta culturale e artistica in paesi sperduti tra bricchi, colline, paesini e città più popolose di un territorio che ha nomi diversi ma che si unisce nel nome dell’arte, dello spettacolo e della bellezza riuscendo a sviluppare negli anni senso di appartenenza e comunità. Dopo “R-esistenze” e “Parole Nuove”, il tema della nona edizione sarà proprio “Comunità”, un sottotitolo che si sposerà a tutti gli appuntamenti in programma a sottolineare l’esigenza di tornare ad essere non singoli ma collettivo, forti di “resistenze” e di “parole nuove” , per far fronte ai grandi cambiamenti del nuovo millennio e a quello spaesamento che ne è conseguito. Con oltre 40 appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali, incontri, dialoghi, “attraversamenti” di genere, di linguaggi, tra intrattenimento e approfondimenti dei grandi temi di attualità, in luoghi particolari di grande bellezza e suggestione, con l’intento di contribuire ad abbattere le barriere culturali e le frontiere immaginarie e reali tra province e di rispondere al bisogno collettivo di una socialità condivisa, un’opportunità per rileggere la realtà e per migliorare la qualità del vivere insieme ritrovando la propria identità e dando vita a forme di turismo consapevole e di prossimità. L’hastag #comunità accompagnerà dunque tutta la promozione di Attraverso 2024.

PROGRAMMA

Tra gli highlights di quest’anno, per la prima volta ad Attraverso Festival, il polistrumentista e compositore MAURO PAGANI per una data speciale al Parco Capanne di Marcarolo (AL), su quegli Appennini che stanno tra il mare di Genova e le colline, ripropone le avvolgenti sonorità senza tempo e senza spazio narrate nell’album capolavoro in 2024 Crêuza de Mä in tour, nel quarantennale della sua pubblicazione. A pochi km, in un’area altrettanto suggestiva e ricca di storia, recentemente restituita alla comunità, vero patrimonio archeologico piemontese, va in scena un altro innovatore che ha saputo unire musica antica e pop, ANGELO BRANDUARDI in duo con Fabio Valdemarin in Confessioni di un malandrino nell’Area archeologica di Libarna a Serravalle Scrivia (Al). Tra i grandi omaggi anche quello all’universo poetico di Lucio Battisti nell’interpretazione di uno fra i più carismatici interpreti della canzone italiana, PEPPE SERVILLO, insieme a cinque grandi musicisti jazz, FABRIZIO BOSSO, FURIO DI CASTRI, RITA MARCOTULLI, JAVIER GIROTTO E MATTIA BARBIERI, in una doppia replica a Cherasco (Cn) e Ovada (Al).



Angelo Branduardi, foto di Ferdinando Bassi Angelo Branduardi, foto di Ferdinando Bassi

In ambito cantautorale altri nomi noti della scena musicale italiana contemporanea arricchiscono il programma: in concerto da solo Marco Castoldi in arte MORGAN nella splendida Tenuta La Centuriona di Gavi (Al) con un’apertura del nuovo vincitore del Premio Gianmaria Testa 2024 , Manù Squillante, e il pianista RAPHAEL GUALAZZI per un appuntamento tra musica e parole in scena a BAROLO (Cn). MAX GAZZÈ a Bra (Cn) arriva con il secondo capitolo del suo nuovo tour “Amor Fabulas” che, dopo aver viaggiato con successo nei teatri più belli d’Italia, prosegue il suo percorso in location prestigiose e suggestive con una formazione nuova, ricca di strumenti particolarmente fascinosi, che accompagnerà l’artista per una versione acustica e originale dei suoi brani; a Bergolo (Cn) e a Borghetto Borbera (Al) l’omaggio a Faber di NAPO canta De Andrè, mentre il frontman dei Marlene Kuntz, CRISTIANO GODANO e il filosofo della scienza TELMO PIEVANI affrontano in Canto d’Acqua la tematica ambientale unendo arte, poesia e scienza nella loro laica preghiera per l’acqua a La Morra (Cn) e a Castellazzo Bormida (Al). Un’altra coppia, questa volta tutta al femminile, è protagonista a Ovada (Al) con “Il Settimo giorno lui si riposò, io no”, un racconto ironico a due voci con la blogger e autrice ENRICA TESIO e le musiche dal vivo di ANDREA MIRÒ.

L’esplorazione del mondo femminile si trova anche nella comicità dissacratoria di GIOBBE COVATTA in Scoop (Donna Sapiens) a Calamandrana Alta (At) e nel racconto in versi, intimo e strepitosamente divertente, Cosa fanno le femmine in bagno? dell’autore e poeta GUIDO CATALANO che , a Morbello (Al) si interroga sui misteri che albergano nel cuore delle donne.

Corto circuiti poetici e neologismi sono la cifra stilistica di un altro grande giocoliere della parola, per la prima volta ospite di Attraverso Festival, ALESSANDRO BERGONZONI in Sempre sia rodato: 20 prove aperte al chiuso o viceversa a Rocca Grimalda (AL) e a Cherasco (CN). Prima volta anche per LUCA BIZZARRI che arriva con tutta la sagacia della sua satira, per farci ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic con Non hanno un amico il monologo tratto dall’omonimo fortunato podcast edito da Chora Media questa volta in un tris di date tra a Nizza Monferrato (At), Mornese (Al) una new entry del festival e Grinzane Cavour (Cn), nella splendida cornice del Castello che fu abitazione di Cavour.

La satira sociale trova spazio anche grazie ad un genere che è tornato alla ribalta conquistando nuovo pubblico, quello della stand up comedy che ci porta alcuni dei suoi più importanti performer: ELEAZARO ROSSI in Grande figlio di p*****a ad Alba (Cn); STEFANO RAPONE a Cassano Spinola (Al).

Il programma degli spettacoli di parola si completa con il ritorno di ANDREA PENNACCHI, questa volta a Saluzzo (Cn), dove troviamo anche le Vite Ribelli: primo spettacolo teatrale del professore di filosofia MATTEO SAUDINO mentre in settembre il professore più amato di Italia, ALESSANDRO BARBERO sarà ospite con una delle sue coinvolgenti lezioni. Filosofico è anche lo sguardo sul mondo con cui affronta le sue lezioni il professore UMBERTO GALIMBERTI questa volta impegnato in un incontro intitolato L’Io e il noi. Il primato della relazione a San Cristoforo (Al) nel cortile del castello. Un altro professore, famoso divulgatore, VINCENZO SCHETTINI, sarà ospite a Casale Monferrato (Al) e a Nizza Monferrato (At).