Riparte Start giunto all’8° edizione

Ci sono territori che hanno la condivisione nella terra e nelle radici: luoghi di confine, in cui valicare un passo è sempre stata la risposta naturale a un bisogno. Economico, culturale, sociale. O semplicemente una vicinanza di visione, lo stesso sguardo con cui guardare al mondo.

START/SToria e ARTe Saluzzo – 8ª edizione, da aprile a giugno 2024 è una manifestazione, unica nel suo genere, che lega con un filo di senso e condivisione Artigianato, Antiquariato, e Arte Contemporanea e caratterizza la primavera della città di Saluzzo, uno dei borghi più belli d’Italia, con uno straordinario susseguirsi di proposte, esperienze e iniziative capaci di valorizzare tutte le anime di un territorio vivace che si propone con una nuova identità.

Artigianato, Antiquariato, Arte, saranno per oltre un mese chiavi di lettura, momenti di

approfondimento, di incontro, occasioni di bellezza da vivere. Il contemporaneo e l’antico che si mescolano, per portare nuovi pubblici a incontrarsi, per offrire luoghi di cultura a tutte le persone che vorranno visitare e scoprire la Città. START SALUZZO, un evento che si compone di location storiche, oltre 50 artisti, più di 50 artigiani, 20 operatori del mondo Antiquario, oltre 5000 metri quadri di spazi espositivi dove incontrarsi.

Gli appuntamenti “Off” nel 2024 diventeranno cerniera tra le tre A nelle giornate di esposizione, al fine di allargare lo sguardo, utilizzare nuovi linguaggi e farli interagire con l’arte che attraversa il tempo. Saluzzo sarà così un museo diffuso, aperto, coinvolgente, che propone opere di personaggi locali che si intrecciano con quelli internazionali, in una continua esplorazione tra spazio pubblico e privato, dove poter respirare le storie degli artigiani del territorio, storie di passioni che si tramandano di padre in figlio, esperti ebanisti e maestri ma anche giovani falegnami con approcci più sperimentali. E ancora, spazi temporanei creati appositamente per eventi che mettano in relazione l’arte e l’architettura con un pubblico variegato, con i bambini delle scuole e le famiglie. Sin dal primo momento Start ha immaginato Saluzzo come Museo a cielo aperto, spazio in cui fare

arte e vivere arte. Location insolite sono infatti piazze aperte, dimore, cortili, lunghe scuderie, saloni di un ex carcere, scalinate. E l’arte come elemento che attiva, invade e pervade le architetture e lo spazio urbano e coinvolge le comunità. Nelle precedenti edizioni abbiamo lavorato sui concetti di Rivoluzione ed Essenziale, siamo tornati al nucleo originario del mestiere di artista e artigiano, abbiamo visto nascere un movimento di partecipazione e reti virtuose tra persone che credono in un modo nuovo di intendere un Festival diffuso e itinerante, capace di abitare la città e coinvolgere i suoi attori.

Partage/Condivisione è il tema di questa ottava edizione di START, il naturale sviluppo di un filo rosso che congiunge i promotori e i protagonisti di un evento che nella sua anima più profonda è unione di idee, storia, monumenti e creazioni artistiche. Partecipazione è la risposta all’individualismo dirompente che invade le nostre vite, un monito a credere nel lavoro di squadra come il mezzo per raggiungere obiettivi condivisi. Seduti in cerchio su un gruppo di sedie costruite ìinsieme, nate da materiali recuperati che acquisiscono nuova vita, ci sembra il modo migliore per guardare con speranza al futuro. Perché un Festival non è reale se non è condiviso.

Cuore vivo di START è l’86ª edizione della Mostra Nazionale dell’Artigianato programmata dal 24 aprile al 1 maggio. Saranno oltre 60 gli artigiani, le ditte artigiane e le associazioni del territorio che si occupano di artigianato che parteciperanno a questa edizione popolando con le loro migliori creazioni gli spazi aulici di Casa Cavassa (la “Casa dell’Artigianato”), le Scuderie del Quartiere, il Porticato dell’Antico Palazzo Comunale e Palazzo Saluzzo di Monterosso, l’ex Istituto d’Arte – fucina di idee e saper fare – in un continuo scambio fra meraviglia, esperienza e possibilità di laboratori e di acquisto per adulti, ragazzi e bambini. La loro storia e le loro esperienze saranno materia vivente sul sito di START, uno spazio dedicato on line che mette in primo piano il loro lavoro e offre la possibilità di entrare in contatto con il pubblico. Ampia la scelta di laboratori creativi per adulti e bambini, in particolar modo quelli sulla ceramica e per la valorizzazione dell’arte del filare a mano

con il sostegno a donne e famiglie immigrate. START è anche l’occasione per dare visibilità alla formazione professionale svolta all’interno dell’istituto penitenziario “Rodolfo Morandi” di Saluzzo con uno spazio dedicato, nonchè per costruire importanti momenti di collaborazione con le Scuole saluzzesi i cui studenti diventano protagonisti di sfide, hackathon e Laboratori.

Ritorna poi la LA CITTA’ SVELATA, un weekend progettato in collaborazione con il Comune di Saluzzo – dedicato a conoscere e scoprire la città. Sabato 5 e domenica 6 maggio 2024 Saluzzo, antica capitale del marchesato, apre le sue porte per tutto il weekend per svelare degli spazi unici. Accanto ai musei e alle chiese che fanno già parte dei consueti circuiti di visita turistici, saranno eccezionalmente accessibili, con visita guidata, quattro siti normalmente non aperti al pubblico o

poco conosciuti.

A seguire dall’11 al 19 maggio la 47ª Mostra Nazionale dell’Antiquariato di Saluzzo curata da Franco Brancaccio. L’esposizione, per la quarta edizione nella sede della Castiglia, il Castello dei Marchesi di Saluzzo, si propone di raccontare storie di antiquariato e oggetti pregiati e antichi manifestazione saluzzese, anno dopo anno, ha saputo conquistarsi. Riconfermata per il secondo anno la mostra di Antiquariato da giardino: attraverso la costruzione di uno spazio esterno nel bellissimo cortile della Castiglia.

Novità di quest’anno la mostra collaterale IL LEGNO CHE CANTA, dedicata alla Liuteria storica – Collezione Lorenzo Frignani, curata dall’Associazione Culturale Musicale Angelo Gilardino. Un felice collegamento alla Saluzzo musicale di cui la Fondazione Scuola APM – Alto Perfezionamento Musicale è il perno.

Si conferma per l’ottava edizione di START / SToria e ARTe Saluzzo la collaborazione con Paratissima per la realizzazione della 29ª edizione della Mostra di Arte Contemporanea – Saluzzo Arte, dal 24 maggio. L’esteso progetto espositivo che quest’anno sarà curato per la prima volta da Alessandra Villa, ex allieva del Master in pratiche curatoriali N.I.C.E di Paratissima, si articolerà nelle ampie sale del Quartiere, Ex Caserma Musso, e coinvolgerà in tutto circa una trentina di artisti emergenti selezionati attraverso una call.

Anche la 46ª edizione del Premio Matteo Olivero porta a Saluzzo grande arte contemporanea: promosso dalla Fondazione Amleto Bertoni, dal Comune di Saluzzo e organizzato da The Blank il premio seleziona il migliore fra i progetti presentati da una selezione di artisti per la realizzazione di un’installazione che troverà collocazione in uno spazio della Città di Saluzzo.

La vincitrice dell’edizione 2024 del Premio è Alice Ronchi che arriva a Saluzzo dopo Patrick

Tuttofuoco. A precederli: Dance First, Think Later di Marinella Senatore, Sinestesia Eco dell’Italiano Roberto Pugliese (2021), Campi Flegrei Conferenza del tedesco Veit Laurent Kurz (2020), Harp del colombiano Santiago Reyes Villaveces (2019), Analemma del duo newyorkese Mark Barrow e Sarah Parke (2018).

Infine Start proseguirà con la 16ª edizione Saluzzo Contemporanea a cura della Fondazione

Garuzzo che dall’1 giugno proporrà un nuovo e articolato progetto di valorizzazione

dell’Esposizione e Collezione Permanente, dal titolo Dialoghi e Altri Sguardi – Il Tempo della

Comunanza negli spazi della Collezione Permanente della Castiglia.

Infine, in collaborazione con Lorenzo Baravalle – autore, startupper e divulgatore di cultura pop conosciuto dal grande pubblico con “Qui Si Fa L’Italia”, il podcast di enorme successo prodotto da mSpotify – e Fondazione Scuola APM, nasce il podcast di Start, un momento live, programmato per sabato 27 aprile. 4 coppie, 8 artigiani, 4 temi su cui confrontarsi, chiacchierare, discutere. un podcast che si inserisce come tassello di una manifestazione, parte integrante del programma di una kermesse continuamente rivolta al futuro e all’innovazione.

LA CITTA’ DI SALUZZO

Di recente Usa Today ha raccontato la Città di Saluzzo come un piccolo mondo antico, un luogo da non perdere, che è stato inserito tra i dieci borghi più belli d’Italia. La Città che fu capitale dell’Antico Marchesato: un piccolo Stato di grande importanza che comprendeva vallate alpine e terre di pianura, sino alle Langhe e alle porte di Torino, e che raggiunse la massima fortuna nel XV secolo.

Un luogo che già allora guardava alla Francia e all’Europa, culturalmente e commercialmente vivo, me che oggi si propone come capofila di una destinazione turistica da conoscere: LE TERRE DEL MONVISO. Saluzzo, capitale d’arte e cultura, grazie alla sua storia e alle sue bellezze architettoniche, al paesaggio e ai cibi della tradizione che rappresentano un patrimonio prezioso per il nostro paese. Un territorio in cui si respira la storia del passato ma anche quella del futuro: il turismo culturale fatto di Mostre, Festival, eventi legati al food e alla musica, si intrecciano con i castelli medievali, il centro storico cittadino con l’imponente Castiglia e la rinascimentale Casa Cavassa, l’Abbazia di Staffarda, le morbide colline caratterizzate da filari di vigne disegnate dai frutteti e le vallate alpine da percorrere a piedi o in bicicletta. Una Città di fascino che è riuscita a mantenere il suo sapore antico restando in connessione con la contemporaneità.

Come noto, questa del 2024 è l’ultima edizione di Start in cui sarò il sindaco di Saluzzo – dichiara Mauro Calderoni – Il tema scelto per questa rassegna, che da otto anni esalta l’Arte, l’Artigianato e l’Antiquariato di Saluzzo e di tutto il suo territorio, le Terre del Monviso, è “Partage/condivisione” e mi è sembrata una buona sintesi di uno degli aspetti che io, e chi mi ha accompagnato in questi 10 anni di amministrazione civica, abbiamo cercato di curare maggiormente.

Perché la condivisione è stata la base di tutte le nostre azioni politico-amministrative in cui la città di Saluzzo con la pianura e le vallate intorno al Re di Pietra hanno messo in comune, condiviso appunto, le eccellenze e i problemi, le opportunità e le criticità.

La declinazione di questo importante concetto anche in francese simboleggia, per la lettura che ho mdato io, il tanto lavoro e il costante coinvolgimento anche del versante transalpino delle Alpi con le comunità che abitano nella zona oltre le nostre amate montagne. In Start e nei tanti progetti europei che hanno portato milioni di euro sotto il Monviso. Così Start continua a essere un festival che “celebra” la nostra comunità e le sue essenze più antiche, tradizionali e identitarie, ma in relazione, in dialogo e in costante rapporto con il territorio circostante e prossimo e con i “cugini” oltre confine. Condividere e partecipare permettono di costruire una società più giusta, più evoluta, più felice e Start con l’arte, artigianato e l’antiquariato ci possono aiutare in questo lungo percorso e l’hanno fatto negli ultimi anni.

Start è un appuntamento unico per la Fondazione Amleto Bertoni al quale il nostro ente di anno in anno lavora in sinergia con le realtà del territorio, con abilissimi professionisti per raccontare al meglio la bellezza della città di Saluzzo e del territorio che la circonda – dichiara Carlotta Giordano – Presidente Fondazione Amleto Bertoni – Per oltre un mese la città diventa un vero e proprio museo diffuso capace di accogliere tutti coloro che vorranno immergersi nella storia, nell’arte, nei saperi e nelle tradizioni di Saluzzo. Start è quindi il momento in cui, con i piedi ben saldi nella tradizione e nella quotidianità di una Fondazione che prima di tutto prova a raccontare il territorio, proviamo a guardare oltre, oltre i nostri confini e la nostra quotidianità, per immaginare nuovi scenari e ospitare artisti e proposte che portano mondi altri a Saluzzo e nelle Terre del Monviso.

Appuntamento allora a Saluzzo per raccontarvi il bello che ci circonda!

Start è un evento organizzato da Fondazione Amleto Bertoni e Comune di Saluzzo. La direzione ,artistica è affidata all’Ente strumentale del Comune di Saluzzo, che si avvale della collaborazione di Stefano Raimondi, Direttore Artistico di ArtVerona, con ESPERIENZA, Paratissima e Fondazione Garuzzo.

INFO

Tutte le informazioni, i dettagli sulle modalità di ingresso e il programma si trovano sul sito

http://startsaluzzo.it/ e sui profili social con l’hashtag #Start24 su Facebook e Instagram

@StartSaluzzo