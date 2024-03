Volley A1/F – Cuneo, l’epilogo peggiore: perde a Firenze e retrocede. Salva Bergamo

Una catastrofe sportiva. La Honda Olivero S.Bernardo Cuneo è retrocessa in Serie A2: finisce dopo 6 anni il sogno in A1 del club biancorosso, al termine di una stagione negativa sotto i tutti i punti di vista.

Le “Gatte” di coach Stefano Micoli cadono 3-1 in casa di Firenze e con Bergamo in grado di muovere la classifica, a sorpresa, contro Scandicci, conclude al penultimo posto questo disgraziato campionato. Ci sarà tempo per i commenti ed i “processi”, ma il campo, a pochi minuti dalla fine dell’ultima di regular season, dice: Itas Trentino e Honda Olivero S.Bernardo Cuneo in Serie A2, Volley Bergamo salva all’ultimo respiro.