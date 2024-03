Una camminata tra le ochette e una visita alla scoperta dei pesci… d’aprile: due attività con il Parco del Monviso

Nel periodo di Pasqua il Parco del Monviso organizza due attività rivolte a famiglie con bambini: sabato 30 marzo una passeggiata guidata sul Sentiero delle Ochette di Villafranca Piemonte e lunedì 1° aprile una speciale visita al Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello. La partecipazione ad entrambi gli eventi è gratuita, con prenotazione obbligatoria sul sito www.parcomonviso.eu; per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Itur all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

Sabato 30 marzo è in programma Dove covano le uova le Ochette di Villafranca?, una camminata guidata sul Sentiero delle Ochette di Villafranca Piemonte per parlare di uova (di Pasqua e non soltanto), scoprire qualche informazione in più sulle otre cento specie di uccelli che nidificano nell’area fluviale e incontrare le oche che sostano lungo questo tratto del fiume Po. Al termine della passeggiata, con sviluppo di circa 6km in piano, spostamento in paese per la visita della mostra Di nido in nido.

L’attività, gratuita e rivolta prevalentemente a famiglie con bambini, è proposta in collaborazione con l’Associazione Amici del Po di Villafranca Piemonte e si sviluppa tra le ore 9.30 e le 14; è consigliato l’uso di scarpe da outdoor, il pranzo non è incluso. Sono disponibili 20 posti.