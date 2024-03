Eccellenza Femminile – Campionato fermo per il Torneo delle Regioni, spazio al recupero Rivoli vs Racco ’86

Con il campionato di Eccellenza Femminile fermo per la partecipazione della selezione femminile al Torneo delle Regioni, peraltro vincitrice all’esordio per 5-0 contro la Basilicata, occhi puntati sul recupero tra Rivoli e Racco ’86.

Una sfida che la compagine racconigese può giocarsi a viso aperto contro le torinesi che le precedono in classifica di quattro lunghezze. Le biancorosse non potranno contare sull’attaccante Corona, fermata per due giornate dal Giudice Sportivo, ma proveranno comunque a strappare l’intera posta in palio contro una squadra alla portata.