Prima Categoria – La capolista Atletico Racconigi rischia con il Murazzo. Langa e Val Maira chiamate all’impresa

Dopo i recuperi di mercoledì è tempo di pensare alla 25ª giornata per il Girone F di Prima Categoria cuneese che entra nella fase caldissima della stagione.

Trasferta da non sottovalutare per la capolista Atletico Racconigi che, volato a +6 sul secondo posto, non intende rallentare la propria rincorsa alla promozione ma per farlo dovrà necessariamente fare bottino pieno sul campo dell’ostico Murazzo. Partono con i favori del pronostico le inseguitrici Sant’Albano Stura e Boves Mdg che, non potendo più sbagliare nulla, incroceranno i guantoni rispettivamente contro Carrù e Val Maira mentre la Polisportiva San Rocco Castagnaretta attende un Tre Valli che potrebbe avere un occhio di riguardo per il prossimo impegno in Coppa Piemonte.

Ai margini della zona play off match importante per l’Area Calcio Alba Roero sul terreno di gioco del Marene mentre il Bisalta sarà di scena in trasferta con il Valvermenagna. Al centro della classifica spicca lo scontro diretto tra Ama Brenta Ceva e Valle Po mentre il fanalino di coda Langa cerca disperatamente punti salvezza nel match interno contro l’Azzurra.