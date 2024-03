il Bonelli unica scuola piemontese presente a “SIMULINFIERA”

Dal 13 al 15 marzo, gli studenti della classe 3^E e-commerce e digital marketing del Bonelli hanno partecipato alla Fiera Internazionale delle Imprese Simulate a Jesolo (VE) nel ruolo di imprenditori dell’azienda simulata “BiscoBon.tà” da loro creata. Accompagnati dalla dirigente Aimone Maria Angela e dalla docente di Economia Aziendale Martini Anna Maria e con il supporto dell’impresa madrina Cavanna srl di Dronero, i ragazzi hanno allestito all’interno del Palazzo del Turismo uno stand per promuovere i loro prodotti. L’evento, culmine del progetto laboratoriale di simulazione d’impresa, ha rappresentato per i ragazzi l’occasione per incontrare altre imprese simulate e per confrontarsi tra pari sull’esperienza vissuta.

Più di 1500 sono stati gli studenti arrivati a Jesolo, provenienti da una quarantina di istituti scolastici italiani e europei, mentre 61 sono state le realtà aziendali riprodotte fedelmente dagli studenti, dal cibo all’abbigliamento, dallo sport alla tecnologia, dai servizi per il turismo a quelli per la ristorazione e molto altro.

In occasione della fiera, gli studenti del Bonelli hanno realizzato dépliant e roll-up per pubblicizzare la loro azienda e far conoscere alcune delle eccellenze del cuneese, come la nocciola Piemonte IGP e la castagna Cuneo IGP. Inoltre, hanno realizzato un video promozionale che è stato proiettato durante l’evento e che è visibile sul canale YouTube dell’ITC Bonelli. Durante l’esposizione, i ragazzi hanno anche potuto effettuare compravendite simulate con le altre aziende del progetto e testare le loro abilità manageriali, mettendo a frutto l’esperienza accumulata nei precedenti mesi di progetto. Infine, alcuni di loro hanno avuto l’opportunità di partecipare a simulazioni di colloqui di lavoro con manager d’azienda associati alla Federmanager di Bologna, Ferrara e Ravenna, nonché ad un workshop sulle nuove professioni digitali per approfondire le competenze e le soft skills necessarie a diventare, ad esempio, esperti di service design o social media manager.

Ecco il commento dei partecipanti: “Sono stati 3 giorni intensi, ricchi di esperienze, di emozioni e di amicizia. Ci teniamo a ringraziare chi ci ha permesso di partecipare a Simulinfiera, in particolare la Preside per aver reso questo possibile e la Prof.ssa Martini per averci accompagnato e seguito passo dopo passo anche a scuola. Siamo grati per il sostegno e l’accoglienza ricevuta durante la permanenza a Jesolo e per la fiducia che ci è stata data.”

Anche la docente referente del progetto, Prof.ssa Anna Maria Martini, ha espresso piena soddisfazione per il successo dell’iniziativa: “La simulazione d’impresa è un’efficace modalità didattica per misurare la capacità degli studenti di tradurre le conoscenze teoriche in competenze pratiche. Sono fiera dei miei allievi che hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando di saper lavorare in team e saper mettere in pratica le competenze imprenditoriali apprese a scuola “.

Chi volesse approfondire la notizia può cliccare sul seguente link: https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2024/03/venezia-jesolo-ambienti-di-lavoro-simulati-per-avvicinare-gli-studenti-al-mondo-professionale-00513361-04c7-46c6-95e8-83d0f4094aa6.html