Serie B Femminile – Game, set & match Freedom FC! Ora la salvezza è più vicina! Poker per Ternana e Cesena, Lazio di misura

Un fine settimana che ha regalato spunti decisamente interessanti nel campionato di Serie B Femminile che mette in archivio la ventunesima giornata.

Vince, anzi stravince, al “F.lli Paschiero” la Freedom FC che fa sua la sfida salvezza contro il Ravenna allungando sulla terz’ultima posizione. La squadra di coach Ardito domina sin dai primi minuti trovando i gol con Asta, Serna e Battaglioli che mandano le cuneesi in triplice vantaggio al riposo. Nella ripresa la rete di Costantini illude le romagnole che vengono definitivamente messe sotto dal tandem offensivo biancorosso Burbassi, autrice di una doppietta, e Martin.

Di misura, grazie al gol di Hovmark, vince la Lazio e Brescia in un match sofferto che permette alle biancocelesti di tenere il passo di una scatenata Ternana. La formazione di coach Melillo, infatti, dilaga a Roma contro la Res imponendosi per 0-4. Poker anche per il Cesena sul campo del Pavia Academy mentre va al Parma il big match contro l’Hellas Verona, sconfitto per 0-1. Al centro della classifica vince e convince il Chievo Verona, bravo a chiudere sul 0-3 la gara disputata sul campo del Bologna. In zona salvezza, infine, sconfitte casalinghe per San Marino e Tavagnacco, battute rispettivamente da Arezzo (0-2) e Genoa (1-4).