Serie B Femminile: Freedom FC travolgente! Ravenna ko 6-1

Vittoria, tanti gol e altra iniezione di fiducia. La Freedom FC Women non si distrae, batte nettamente il fanalino di coda Ravenna e coglie il quinto risultato utile di fila (tre vittorie e due pareggi): tre punti doppiamente importanti, per tenere dietro ed a distanza la zona retrocessione e per arrivare al dittico Lazio-Brescia prima della sosta nel miglior modo possibile.

Partita mai in discussione al “Paschiero” dove le cuneesi, oggi biancorosse, hanno saputo metterla sui propri binari già nei primi 25′, portandosi sul 3-0. Dopo un avvio di ripresa “distratto” e con gol subito, la compagine di mister Ardito ha immediatamente blindato il successo, il secondo casalingo, con punteggio tennistico.

LA CRONACA – 4-3-3 per la padrone di casa: in porta Nucera, difesa con Devoto, Zito, Giatras e Asta; in mediana Fadini, Battaglioli ed Eletto; tridente formato da Burbassi, Martin e Serna. 4-3-1-2 invece per il Ravenna: fra i pali Pignagnoli, retroguardia formata da Croin, Greppi, Tugnoli e Mele; a centrocampo Diversi, Georgiou e Lattanzio; Petralia a supporto di Papaleo e De Matteis in attacco.

Dopo due colpi di testa fuori dallo specchio di Asta e Burbassi, la Freedom FC sblocca il risultato al 7′: il tiro-cross di Asta da sinistra scavalca e sorprende Pignagnoli, infilandosi in rete. Padrone di casa che continuano a spingere: al 10′ Martin danza sul pallone in area, affrontata da Croin, provando a piazzarla, Pignagnoli respinge. A ridosso del 20′ il raddoppio: Devoto converge da destra e pesca in verticale Serna che, sul filo del fuorigioco, entra in area e scarica sotto la traversa di potenza, 2-0. Vero e proprio monologo delle padrone di casa: al 24′ Burbassi penetra a sinistra e crossa basso per l’accorrente Battaglioli che di prima intenzione non sbaglia, firmando il tris.

Prima dell’intervallo, si invertono i ruoli con Battaglioli che scodella un gran pallone da sinistra: Burbassi di testa manda a lato. Il Ravenna si ripresenta in campo nella ripresa con tre novità, gli ingressi di Costantini, Puntoni e Bonacci, mentre Ardito inserisce Marrone al centro della difesa al posto della già ammonita Zito.

L’inizio di secondo tempo vede le biancorosse “sonnecchiare”, abbassando in parte la guardia. Il Ravenna ne approfitta, accorciando le distanze al minuto 60: l’ex Cuneo Papaleo vola a sinistra e mette in mezzo, inserimento con i tempi giusti di Costantini che anticipa tutte e fa 3-1.

Il gol incassato rimette in guardia Martin e compagne che tornano, immediatamente, a macinare: al 65′ Burbassi scatta centralmente a difesa scoperta, si presenta dinnanzi a Pignagnoli e, dopo una prima ribattuta del portiere, sigla il 4-1. La cinquina arriva 2′ dopo: Devoto manda in profondità Martin che scappa verso la porta, dribbla Pignagnoli e si iscrive nel tabellino delle marcatrici.

Al 69′ applausi anche per Nucera che vola sul tiro a botta sicura di De Matteis deviando sul palo. Spavento e preoccupazione, in casa giallorossa, poco dopo: la stessa De Matteis, da sola, appoggia male la gamba in corsa rovinando al suolo e gridando di dolore. La calciatrice, a cui vanno i migliori auguri di pronta guarigione, è costretta ad uscire in barella, fra gli applausi di incoraggiamento di tutto il “Paschiero”.

Nel finale, arriva anche il 6-1: Burbassi firma una bella doppietta con un preciso sinistro ad incrociare, palla nell’angolino. Pignagnoli evita un passivo ancora più pesante dicendo no a Martin e Devoto prima del triplice fischio. La Freedom FC Women vince ancora e sale così a quota 20 in classifica dopo la ventunesima giornata.

FREEDOM FC WOMEN-RAVENNA WOMEN 6-1

RETI: 7′ Asta (F), 19′ Serna (F), 24′ Battaglioli (F), 60′ Costantini (R), 65′ e 84′ Burbassi (F), 67′ Martin (F).

FREEDOM FC WOMEN (4-3-3): Nucera, Devoto, Zito (45′ Marrone), Giatras (66′ Ara), Asta (70′ Servetto); Fadini, Battaglioli, Eletto (70′ Vazquez); Burbassi (87′ Aime), Martin, Serna. A disp. Boccardo, Robbione, Mellano, Passarella. All. Ardito.

RAVENNA (4-3-1-2): Pignagnoli, Croin (45′ Costantini), Greppi, Tugnol, Mele; Diversi (45′ Bonacci), Georgiou, Lattanzio (45′ Puntoni); Petralia, Papaleo (87′ Fancellu), De Matteis (72′ Quercioli). A disp. Pescosolido, Tengattini, Campi, Ventura. All. Melandri.

ARBITRO: Mattia Romeo di Genova (Giovanni Ruocco e Marco Tonti di Brescia)

AMMONITE: Zito e Marrone (F)