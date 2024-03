Rassegna DOPOCENA IN CORALE 2024

Ritorna la rassegna della Società Corale Città di Cuneo “Dopocena in Corale”

Il primo appuntamento è per sabato 23 marzo alle ore 21,00 Cuneo Sala San Giovanni Via Roma, 4.

Ospiteremo il Coro Femminile VocinCanto e l’Ensemble strumentale CHARITES di Torino, diretti dal maestro Pietro Mussino.

www.vocincanto.net

Verrà presentato il Programma SNOW ANGEL – Musica e Poesia dal mondo intermedio. Il tema della neve e dell’angelo attraversa tutto il Concerto, cucendo un filo di poesia, contemplazione, emozione. Si parte dalle Five songs for upper voices di Bob Chilcott, cinque brani tendenti al pop ma di scrittura vocale e pianistica assai varia e avvincente. Segue un intenso dittico per coro femminile, pianoforte e due violini a firma di Edward Elgar, catapultandoci in pieno linguaggio romantico. Qui rimaniamo con la bella pagina tratta dal Quartetto Op. 47 di Schumann. La seconda parte del Programma propone la composizione in cinque parti Snow Angel della compositrice canadese Sarah Quartel. Una voce recitante fa entrare in scena tre angeli che commentano la condizione umana dal punto di vista del loro “mondo intermedio”, non del tutto umano e non pienamente divino. Le voci e l’ensemble strumentale amplificano ed estendono la messa in scena angelica, costruendo ampie trame armoniche e melodiche e trascinando l’ascoltatore in un alto giro dell’anima.

Prossimi appuntamenti:

Martedì 9 aprile 2024 Cuneo, sala San Giovanni Via Roma, 4 ore 21

CORO DEL GYMNASIUM CAROLINUM DI NEUSTERLITZ (Germania) Reihardt Gust, direttore

Domenica 12 maggio Cuneo, Sala San Giovanni Via Roma, 4 ore 18,00

CHOIR IS sChOOL

Coro dell’IIS “S. Grandis” di Cuneo

Giacomo Vittone, direttore – Francesco Maria Corso, pianista accompagnatore

Coro “Annamaria Alessandria” dell’IIS “G. Govone” di Alba

Giordano Ricci, direttore