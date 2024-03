NavenerA live Presentazione del disco In Fondo

L’associazione De Musica Clara(scum) invita al Teatro Salomone di Cherasco venerdì 5 aprile 2024, alle ore 21, per il concerto-anteprima di presentazione del progetto NavenerA di Marco “Ciuski” Barberis.

Marco “Ciuski” Barberis, cheraschese di nascita, dopo 30 anni di carriera come batterista nel circuito del rock alternativo italiano, decide di tornare nel teatro dove tutto iniziò, quando era bambino, e per la prima volta vide sul palco quelli che all’epoca venivano chiamati i “complessi rock”.

Lo fa con il suo nuovo progetto, in cui per la prima volta si mette in gioco come cantante, oltreché, naturalmente, come batterista.

Un disco di canzoni inedite che raccontano il punto di vista di chi non rinuncia a sognare un mondo migliore per tutti. Le canzoni raccontano senza mezzi termini una realtà, quella contemporanea, che spesso ci vede prigionieri delle gabbie che noi stessi abbiamo costruito, allontanandoci sempre di più dalla nostra vera natura.

Un concerto in cui servono le orecchie, gli occhi, e soprattutto il cuore.

Il progetto NavenerA comprende, oltre al disco, una graphic novel dallo stesso titolo, In Fondo, scritta dallo stesso Marco Barberis e disegnata dal braidese Massimo Blangino: i due sono legati da un’amicizia che risale ai tempi del liceo e dalla comune passione per la musica e i fumetti.

Sul palco del Salomone, Marco “Ciuski” Barberis alla voce e batteria, sarà affiancato da Fabio Pollono alla chitarra elettrica e Alec Dreiser al basso.

Nato a Cherasco, suona da quando ha iniziato a trovare oggetti da percuotere.

Dai 13 ai 16 anni ha suonato in un numero incalcolabile di gruppi su qualsiasi cosa somigliasse ad un palco, poi l’incontro col Maestro Marco Volpe lo stimola ad affrontare con impegno lo studio della batteria, fino a realizzare il sogno di diventare batterista professionista.

Tra i nomi a cui ha prestato la sua opera troviamo: Ustmamò, MauMau, Sushi, Cristina Donà, LaCrus, FeelGoodProductions, Mao, Madaski, Mallory Switch, Mirsie, Michael McDermott…

Inoltre ha suonato in numerose colonne sonore cinematografiche, una su tutte “Quo Vadis Baby” di Gabriele Salvatores.

Nel 2014 scrive testi e musiche per lo spettacolo teatrale “The Animal Machine” che porta in scena il tema della liberazione animale, replicato con successo in numerosi teatri italiani fino al 2016.

All’inizio del 2023 inizia a lavorare ad un disco di canzoni che lo vedono per la prima volta come cantante oltreché, ovviamente, come batterista.

L’album, dal titolo In Fondo, vedrà la luce nei prossimi mesi del 2024, e sarà pubblicato insieme ad una graphic novel dallo stesso titolo.

Appuntamento a Cherasco al Teatro Salomone, venerdì 5 aprile 2024, ore 21, ingresso libero.

Consigliata la prenotazione allo 0172427050 oppure 3397889466.