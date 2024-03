Giro d’Italia 2024: Stefano Garzelli “special guest” alla presentazione della Novara-Fossano (VIDEO e FOTO)

Quell’attesa che dà un sapore ancora più coinvolgente, a ciò che sta per arrivare. A “grandi falcate” si sta avvicinando la Novara-Fossano: la terza tappa del Giro d’Italia 2024 (107esima edizione), calendarizzata per lunedì 6 maggio prossimo e culmine di uno straordinario inizio di kermesse “tutto piemontese”. Questa mattina il “vernissage” ufficiale alla Chiesa del Gonfalone (Battuti Bianchi) di Fossano. L’ultimo arrivo della Corsa Rosa, nella città degli Acaja, è datato 1993 (Sampeyre-Fossano); l’ultima partenza, invece, è stata la Fossano-Rivarolo Canavese del 2014.

“Special guest” della mattinata odierna, l’ex ciclista professionista Stefano Garzelli (attualmente commentatore di Rai Sport per il Ciclismo):

Tante le personalità di spicco intervenute (accomodate sul palco e nelle prime file della platea). Sul palco, moderati da Emanuele Barra, hanno preso la parola (tra gli altri): il senatore Giorgio Maria Bergesio, il presidente Ascom Fossano Giancarlo Fruttero, il presidente del Comitato di tappa d’arrivo Gian Franco Riorda, l’assessore fossanese Donatella Rattalino. Nelle prime file della platea (tra gli altri), il presidente-AD di Balocco Spa Alessandra Balocco, Gianfranco Mondino della Fondazione Crf, il delegato RCS per la provincia di Cuneo Sergio Trossarello.

Il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio (a margine del suo intervento, ha svelato che l’edizione 2025 della Vuelta “toccherà” la provincia Granda):

Numerosi e interessanti gli eventi collaterali che “allestiranno la scena” in avvicinamento al 6 maggio: le vetrine in rosa in collaborazione con l’Ascom Fossano; la Notte in Rosa con la FFM, con Paolo Viberti e Gianni Bugno (4 aprile); la consegna del premio speciale a Urbano Cairo (venerdì 12 aprile); il Triathlon dei Principi (domenica 14 aprile); il Trofeo Città di Fossano per gli Allievi (domenica 14 aprile); Vincenzo Nibali ospite al palazzetto dello sport (lunedì 15 aprile); la pedalata bimbi in rosa (venerdì 19 aprile); la Notte Rosa (venerdì 3 maggio), per citarne alcuni.

Il primo cittadino fossanese, Dario Tallone:

L’assessore regionale Luigi Genesio Icardi: