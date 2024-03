Coppa Piemonte Prima Categoria – Via ai Quarti di Finale! Il Tre Valli di scena sul campo dell’F.C. Vigone

Giovedi di Coppa Piemonte Prima Categoria valido per i Quarti di Finale di andata con le ultime otto squadre ancora in corsa.

Prima gara fuori casa per l’ultima cuneese ancora in corsa, il Tre Valli, che sarà di scena sul campo dell’F.C. Vigone. Una gara già andata in scena nel girone della seconda fase, terminata sull’1-1 al termine di una gara tirata e ripresa dal Tre Valli negli ultimi minuti con Echel Pereira.

I vigonesi si trovano attualmente al terzo posto in classifica nel Girone E, tagliati fuori dalla lotta per il primo posto, distante ben undici lunghezze dalla prima della classe Pinerolese Sport. Situazione diversa per i ragazzi di coach Delvecchio che, fermi a quota 24 punti, devono cercare di evitare i play out.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma dei Quarti di Finale

Gravellona San Pietro – Valle Elvo

Sportiva Nolese – Bsr Grugliasco

F.C. Vigone – Tre Valli

Pol. Frugarolese – Sporting Club