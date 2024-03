Atletica Saluzzo: tutti i risultati alla Festa del Cross 2024 (FOTO)

Tutti i risultati dell’Atletica Saluzzo alla Festa del Cross 2024, tenutasi a Cassino e valevole per i Campionati Italiani Individuali e di Società di Corsa Campestre e per il Campionato Italiano Individuale e per Regioni di Cross Cadette/i.

Donne – Cross F 8 km

16° Squadra e quindi classificata per i campionati italiani del 2025

BONINO Matilde 13° PF 53° Assoluta – 33:49

BOUCHARD Noemi 15° PF 63° Assoluta- 34:31 63

BARETTO Iris SF 70° – 34:55 70

ALLINEY Alessandra SF 86° – 35:49 86

Uomini – Cross M 10 km

9° Squadra e quindi classificata per i campionati italiani del 2025

BUKURU Jean Marie PM 23° – 33:27

FERRATO Gianluca SM 65° -35:00

BOUCHARD Nicholas SM 89° – 35:32

CASTELLO Davide SM 93° – 37:50

MUSSO Jacopo alberto SM 267° – 40:23

Cadette – Cross CF 2 km

Campionessa Italiana con la rappresentativa Piemonte, 2° Piemontese

AUDIFREDDI Vittoria CF 14°- 7:48

Allievi – Cross AM 5km

LARATORE Lorenzo 53°- 18:10

Junior M – Cross 8km

MAZZA Francesco 12° -28:05

OLIVERO Tommaso 33° – 29:08