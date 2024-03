Calcio a 5 C1 – La Futsal Savigliano va avanti di tre gol ma subisce la rimonta di Druento

SERIE C1

POLISPORTIVA DRUENTO 5

FUTSAL SAVIGLIANO 3

Futsal: Cardillo, El Baraka, Palladino, Mantino, Lisa, De Luca, Silvestri, Ahmetovic, Ternavasio, Mortara, Trissini. All.: Lupo.

Reti: Lisa, Mantino, Mortara.

DRUENTO – Ancora una volta in vantaggio, ancora una volta rimontati: ma questa volta, la Futsal esce dalla trasferta di Druento addirittura con 0 punti venendo sconfitta dalla terzultima in classifica. Uno stop pesante, arrivato dopo il triplo vantaggio dei ragazzi di mister Lupo firmato nei primi cinque minuti di gara che sembravano aver indirizzato il match a favore dei saviglianesi.

Poi, con lo scorrere del tempo, i padroni di casa han iniziato a macinare gioco sfruttando anche gli errori degli ospiti: sono così arrivate due reti che han permesso di ridurre lo svantaggio.

Al ritorno dagli spogliatoi, la Futsal ha fatto registrare una serie clamorosa di occasioni (tra cui due traverse ed un palo) senza riuscire però a concretizzarle: sono così arrivate le reti del pareggio e del 4-3. Nel finale, col portiere di movimento, l’ultima rete subita praticamente a porta vuota senza riuscire a sfruttare la superiorità numerica.

Una brutta battuta d’arresto, contro un avversario affamato di punti per restare in zona salvezza: servirà assolutamente ripartire, sin dalla sfida interna con il CUS Piemonte Orientale, per ritrovare quei tre punti che mancano ormai da più di un mese e rilanciarsi per conquistare un posto in zona play-off.