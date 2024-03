Assoluti UnipolSai di Nuoto a Riccione: 7° posto per il Centro Sportivo Roero

Il CSR chiude al settimo posto della classifica società civili dei Campionati Italiani Assoluti!

Ultimo giorno dei campionati con ancora negli occhi e nella testa le emozioni dei giorni precedenti che hanno visto Sara Curtis regalarci gioie immense. La compagine CSR degli assoluti era composta da Sara Curtis, Cristina Caruso e Matilde Varengo, queste tre atlete hanno portato il CSR tra le prime 10 società in Italia, al settimo posto con 43 punti nella classifica femminile delle società civili (esclusi i corpi militari).

Prima società in Piemonte, il CSR precede tra le piemontesi Aquatica Torino 9° e Vo2 Nuoto. 13°. Matilde Varengo su cui Marco Briatore ha giocato il jolly (la wild card per poter

partecipare senza tempo limite conseguito…) ha disputato una gara eccellente nei 400 s.l., abbassando il personale di oltre 2’’ – 4’19’’86 il suo personale che la vede quarta nella finale Junior…scommessa vinta! In acqua per … “l’ultima fatica” nei 50 delfino Sara

Curtis che attira l’attenzione anche in una gara non proprio “sua” ma che riesce ad interpretare al meglio toccando per prima nella finale B e ritoccando il suo personale di 3 decimi – 26’’96. Un Campionato da incorniciare, un plauso a Thomas Maggiora per lo splendido lavoro portato a termine e #FORZACSR!!

