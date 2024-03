A Limone tre incontri sulle strategie di supporto alla domiciliarità degli anziani

Partiranno lunedì 11 marzo 2024 a Limone Piemonte gli incontri del progetto “M’argalou a mia ca”, promosso dal Consorzio Socioassistenziale del Cuneese CSAC in collaborazione con la cooperativa sociale Gesac e con il contributo della Regione Piemonte, il cui obiettivo è quello di individuare strategie per incentivare le persone anziane a vivere con piacere e in sicurezza a casa propria.

Tre serate informative, dedicate ai cittadini over 65 ed ai propri caregiver, per rilevare i bisogni della popolazione e per approfondire il tema del supporto alla domiciliarità degli anziani con l’intervento di professionisti in ambito sanitario.

Il progetto prevede anche una parte sperimentale, nell’ottica di trovare soluzioni per favorire la permanenza a casa in modo sicuro dei cittadini. Verranno individuate cinque persone residenti nel Comune per testare dei dispositivi tecnologici che permettono il monitoraggio delle cadute, la geolocalizzazione dell’utente, il rilevamento dei parametri vitali e il promemoria per l’assunzione di farmaci.

“L’assistenza agli anziani è fondamentale per garantire il loro benessere e la loro dignità – commenta Nicolò Musso, consigliere comunale di Limone con delega al welfare e politiche della famiglia -. Questo progetto include l’assistenza domiciliare da parte di professionisti specializzati, un aiuto importante per le famiglie che non sono vicino ai propri cari. I servizi di assistenza possono comprendere la cura personale, la somministrazione di farmaci, la terapia occupazionale, la fisioterapia, l’attività sociale e ricreativa, nonché il supporto emotivo”.

“È importante garantire che gli anziani ricevano un’assistenza rispettosa e personalizzata che tenga conto delle loro esigenze individuali e delle loro preferenze – continua Musso -. Il progetto M’argalou a mia ca ha come scopo proprio questo e confido che il territorio possa rispondere bene, perché è fondamentale restare vicino a chi ci ha dato tanto e che ora ha bisogno di noi”.

Di seguito il calendario degli incontri, che si terranno nella Sala Consiliare del Municipio (via Roma 32):