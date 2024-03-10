Calcio Regionale: l’elenco aggiornato dei rinvii per impraticabilità dei campi

Di seguito l’elenco delle gare regionali rinviate per impraticabilità dei campi in Piemonte (in aggiornamento, ore 12.15)
GARE RINVIATE PER CAMPI IMPRATICABILI
CAMPIONATO ECCELLENZA- GIRONE B
CUNEO 1905 OLMO – PRO DRONERO
CAMPIONATO PROMOZIONE- GIRONE A
VALDILANA BIOGLIESE – CHIAVAZZESE
LG TRINO – DUFOUR VARALLO
CAMPIONATO PROMOZIONE- GIRONE B
VILLARBASSE VS COLLERETTO G. PEDANEA
CAFASSE BALANGERO – BARCANOVA CALCIO
VALLORCO – UNION BB VALLESUSA
CAMPIONATO PROMOZIONE- GIRONE C
INFERNOTTO – PEDONA
BENARZOLE – ALBESE
SAN SECONDO – MONREGALE
LUSERNA – CBS SCUOLA CALCIO
SAN SEBASTIANO – BUSCA
CAMPIONATO PROMOZIONE- GIRONE D
CALCIO NOVESE – SPARTAK SAN DAMIANO
OVADESE – SAN GIACOMO CHIERI
CANELLI – LESNA GOLD
GAVIESE – PSG
CAMPIONATO DI PRIMA CAT- GIRONE A
CRODO – PERNATESE
PIEDIMULERA – SIZZANO
A.S.D GRAVELLONA SAN PIETRO – CARPIGNANO
AGRANO – ORNAVASSESE
COMIGNAGO – BAGNELLA
CAMPIONATO DI PRIMA CAT- GIRONE B
BAJO LA SERRA – VIRTUS VERCELLI
CAMPIONATO DI PRIMA CAT- GIRONE C
LA VISCHESE – VIRTUS ACCADEMIA CALCIO
CAMPIONATO DI PRIMA CAT- GIRONE D
VENAUS – PARADISO COLLEGNO
CASELETTE – MIRAFIORI
AVIGLIANESE – BSR GRUGLIASCO
CAMPIONATO DI PRIMA CAT- GIRONE E
PEROSA – ORBASSANO
NICHELINO HESPERIA – FC VIGONE
BRICHERASIO BIBIANA – PINEROLESE SPORT
CAMPIONATO DI PRIMA CAT- GIRONE F
TRE VALLI – ATLETICO RACCONIGI
AMA BRENTA CEVA – SANT ALBANO
VAL MAIRA – AREA CALCIO ALBA ROERO
CAMPIONATO DI PRIMA CAT- GIRONE G
FRUGAROLESE – FULVIUS
EUROPA BEVINGROS – TASSAROLO
MONFERRATO – FORTITUDO
CAMPIONATO DI SECONDA CAT- GIRONE A
SAN MAURIZIO CALCIO – FOMARCO
VOLUNTAS SUNA – ROMAGNANO
ARMENO – CREVOLESE
CAMPIONATO DI SECONDA CAT- GIRONE B
OZZANO – OLIMPIA
PRO ROASIO – BORGOLAVEZZARO
PALESTRO CALCIO – RIVER SESIA
LUMELLOGNO – CANADA
CAMPIONATO DI SECONDA CAT- GIRONE C
POLLONE – ARDOR SAN FRANCESCO
CALCIO LEINI – SCIOLZE
CAMPIONATO DI SECONDA CAT- GIRONE D
SUSA CALCIO – CIRIE CALCIO
CAMPIONATO DI SECONDA CAT- GIRONE E
CANDIOLO – ROLETTO VAL NOCE
SAN GIORGIO PIOSSASCO – POL. CASTAGNOLE
CAMPIONATO DI SECONDA CAT- GIRONE F
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA – SAN LUIGI SANTENA
ELLEDI – SPORTROERO
CAMPIONATO DI SECONDA CAT- GIRONE H
CASALNOCETO – BOSCHESE
NIZZA VALLEBELBO – JUNIOR ASCA
CAMPIONATO UNDER 14- GIRONE E
DERTHONA FBC – CANELLI
CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE- GIRONE A
UNION NOVARA – ALESSANDRIA
CASELLE CALCIO – ACF BIELLESE