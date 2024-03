Serie B Femminile – Freedom FC vs Pavia, la salvezza passa dal “Paschiero”! Derby romano tra Lazio e Res Women

Fine settimana decisamente importante per il campionato di Serie B Femminile con scontri che possono lasciare il segno verso il finale di stagione.

Va alla ricerca del primo successo tra le mura amiche la Freedom FC di patron Merlo che attende l’Academy Pavia in quello che è a tutti gli effetti uno scontro salvezza. Le cuneesi giungono all’appuntamento dopo il pareggio ottenuto sul campo dell’Hellas Verona allo scadere mentre l’Academy Pavia, fresco del cambio in panchina con l’arrivo di Pablo Wergifker, ha raccolto solo un punto nelle ultime due giornate contro Ravenna e Tavagnacco.

Mellano e compagne dovranno prestare la massima attenzione alla bomber pavese Bianca Maria Codecà, già a quota 12 reti in questo campionato, mentre la spagnola Martin andrà alla ricerca di un nuovo gol pesante dopo quelli messi a segno contro Parma ed Hellas Verona.

Derby romano per la Lazio capolista che attende al “Felsini” le cugine della Res Women mentre la Ternana, tra le mura amiche, ospita un Arezzo che ha affidato da poche ore la panchina a Ilaria Leoni, promossa dalla squadra Primavera. Dopo l’inaspettata sconfitta contro il San Marino cerca di riprendere il cammino il Cesena che ospita il Tavagnacco. Turni casalinghi per Genoa e Parma che attendono rispettivamente Bologna e San Marino mentre l’Hellas Verona parte con i favori del pronostico sul terreno di gioco del Ravenna. Chiude il palinsesto il match tra Chievo Verona e Brescia, appaiate a quota 30 punti in graduatoria.