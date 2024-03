Savor Piemonte Annual Meeting 2024

C’è il birrificio che si concentra sul target di consumatori over 65, il cioccolatiere che recupera un marchio storico rendendolo opera d’arte, il pastificio alla ricerca di imballaggi innovativi per il trasporto di prodotti freschi, il biscottificio che esporta grazie ai consigli di un mentore degli Emirati Arabi, la torrefazione torinese e il liquorificio che riorganizzano la comunicazione per essere più competitivi sui mercati esteri.

Sono queste solo alcune delle storie che oggi vengono raccontate presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo in occasione del meeting annuale del progetto Savor Piemonte, realizzato dalla Camera di commercio di Torino.

Savor Piemonte, nato nel 2021, ha come obiettivo la promozione internazionale e l’aumento della competitività delle imprese piemontesi dei comparti agroalimentare e bevande. Grazie al progetto i produttori possono sviluppare nuove collaborazioni commerciali all’estero attraverso azioni mirate ad approfondire la conoscenza dei mercati target, incrementare la propria visibilità presso operatori stranieri selezionati e perfezionare le operazioni di export, grazie a servizi e risorse qualificate.

La giornata di oggi – che è l’occasione per presentare i risultati raggiunti e le prossime attività in programma – è organizzata da Camera di commercio di Torino e Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in collaborazione con il Laboratorio Chimico camerale, il Circolo del Design, Hackability e Calibro Zero.

Il progetto Savor Piemonte

Offre gratuitamente alle imprese piemontesi l’opportunità di sviluppare nuove collaborazioni commerciali attraverso:

un percorso di individuazione e analisi delle opportunità d’affari all’estero e di preparazione ai mercati internazionali sui principali temi legati all’export e allo sviluppo di prodotto (calendario incontri, documentazione, analisi di mercato, ecc.).

dei produttori consultabile dai partner stranieri per lo sviluppo di nuovi accordi commerciali servizi di assistenza individuale per il perfezionamento delle attività di export (normativa, etichettatura, packaging, ma anche mentoring internazionale gratuito).

Savor Piemonte si pone l’obiettivo di promuovere le eccellenze del territorio in modo integrato, organizzando l’offerta di prodotto in 5 panieri specifici (colazione, pranzo, merenda, aperitivo, cena), anche attraverso l’elaborazione di ricette e abbinamenti, per generare fenomeni di co-marketing tra i produttori.

Paesi target

Il progetto si focalizza prioritariamente sui seguenti Paesi:

Europa: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Svizzera

America: Canada, Stati Uniti

Asia: Arabia Saudita, Cina, Emirati Arabi Uniti, Singapore

Oceania: Australia

Risultati

Dal 2021 ad oggi Savor Piemonte ha coinvolto 150 imprese in oltre 850 btob e in attività tra cui 40 webinar e analisi di mercato, 37 progetti di ricerca con l’Università di Scienze Gastronomiche, il Circolo del Design e il Laboratorio Chimico camerale, più numerose degustazioni e presentazioni guidate di prodotti con operatori stranieri. Alle iniziative hanno partecipato 46 buyer esteriprovenienti da Europa, Asia, America e Oceania.

Per il 2024 sono in programma incontri btob con 20 nuovi buyer internazionali, attività di networking in Italia e all’estero, oltre ai servizi di analisi di mercato, mentoring, assistenza in materia di normativa alimentare, nuovi progetti di ricerca sul food packaging, marketing e business plan.

Partner del progetto

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino, la rete delle Camere di Commercio Italiane all’estero, Above Capital Corporation, Calibro Zero, Circolo del Design di Torino, Hackability, Ponte Collaborative, Registrar Corp, Slow Food.

Dati export agroalimentare

Da gennaio a settembre 2023 (ultimo dato disponibile) le imprese piemontesi dell’industria alimentare e delle bevande hanno esportato merci per oltre 6 miliardi di euro, con un incremento del 4,4% rispetto al corrispondente intervallo temporale del 2022. Questo risultato positivo è stato conseguito grazie alla performance delle imprese dell’industria alimentare (+8,1% e il 58% delle vendite all’estero del settore), mentre quelle delle bevande hanno accusato un calo del 2,5% (il 32% del totale dell’export del comparto).

Nell’intero anno 2022 le esportazioni piemontesi del settore alimentare e delle bevande avevano raggiunto gli 8 miliardi di euro (+14,4% sul 2021). I primi tre paesi di destinazione sono la Francia (il 16,1%), la Germania (il 15,2%) e gli USA (l’8,2%).

Tutte le informazioni su: www.to.camcom.it/savor-piemonte