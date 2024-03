La stagione del Teatro Alfieri continua con lo spettacolo “Fine pena ora”

Giovedì 14 marzo alle 21 al Teatro Alfieri di Asti, per la sezione Altri Percorsi della fortunata Stagione Teatrale organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo, va in scena “Fine pena ora”, spettacolo di Elvio Fassone, adattamento e regia Simone Schinocca, con Salvatore D’Onofrio, Costanza Maria Frola e Giuseppe Nitti. Assistente alla regia Valentina Aicardi, scenografia e light design Sara Brigatti e Florinda Lombardi, produzione Tedacà / Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale / Festival delle Colline Torinesi.

34 anni di corrispondenza tra Salvatore e il Presidente che, opposti e contrapposti, diventano punto di riferimento l’uno per l’altro.

Questa storia ci insegna che un punto di incontro esiste sempre, anche tra mondi distanti e impossibili. Il filo del dialogo esiste sempre. Il ripercorrere e accompagnare lo spettatore nel permanere nella cella per 38 anni di Salvatore, nella ricostruzione di una vita possibile anche se fine pena mai, parla alle nostre vite e diventa messaggio universale, perché́ uno spazio di umanità̀, di possibilità̀ e di speranza è sempre possibile, anche quando tutto sembra dirci il contrario. Fine Pena Ora nasce in questo tempo in cui tutti urlano la propria posizione, il proprio sentire e il trovare un punto di incontro e conciliazione sembra impossibile. Tutto quello che ci accade è la nostra vita. Questo è il grande insegnamento che Salvatore ha donato al Presidente.

Biglietti: 23 euro (speciale biglietto ridotto scuole a 13 euro per studenti, insegnanti e accompagnatori), 18 euro loggione. Info e prenotazioni www.teatroalfieriasti.it 0141.399057-399040, biglietteria aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 17 e il giorno dello spettacolo anche dalle 19 a inizio rappresentazione. Biglietti disponibili anche online su www.bigliettoveloce.it