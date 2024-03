Lunedì 11 marzo alle 21 verrà proiettato al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo il film “Vera” (2022) di Tizza Covi e Rainer Frimmel, all’interno della stagione “Lunedì Cinema” organizzata da Ratatoj APS.

La proiezione è organizzata in collaborazione con UCCA. Il costo del biglietto è di 5 euro, gratuito per i soci ARCI. Prima della proiezione sarà possibile sottoscrivere la tessera ARCI 2023/2024 (10 euro) e il contributo associativo per la rassegna “Lunedì Cinema” (5 euro) che darà diritto all’ingresso gratuito per tutta la stagione.

Il film racconta di Vera, che vive nell’ombra del suo celebre padre, l‘attore Giuliano Gemma. Stanca di una vita e di relazioni superficiali, si ritrova alla deriva tra l’alta società romana e frequentazioni borderline. Ferendo un bambino durante un incidente nel traffico della periferia, instaura un profondo legame con il piccolo di otto anni e suo padre. Si renderà presto conto però, che anche in questo mondo è considerata come uno strumento per gli altri.

Uno dei temi principali in Vera sono i suoi dubbi costanti e la percezione di essersi realizzata meno di quanto fece suo padre.

La pellicola è stata candidata al Premio Oscar come miglior Film Internazionale e al Festival di Venezia 79 – Orizzonte ha visto i premi per la Miglior Regia e Miglior Attrice.

“Abbiamo scelto di proiettare questo film nella settimana della festa della donna, nel quale si mette in discussione l’aspirazione al modello della bellezza obbligata, con uno sguardo innovativo su ciò che significa, per una donna, essere figlia dello star system”, afferma Ratatoj APS